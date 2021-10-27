Ср, 27.10.2021
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Режиссер Борис Хлебников госпитализирован с Covid-19

Борис Хлебников ФОТО: Скриншот из видео

Российский кинорежиссер Борис Хлебников госпитализирован после заражения Covid-19, передает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что кинематографист доставлен в одну из столичных клиник России. Ранее 49-летний Хлебников жаловался на сильный кашель и слабость, а его тест на Covid-19 дал положительный результат. Врачи оценивают состояние режиссера как средней степени тяжести.

Борис Хлебников - кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер. Самые известные его проекты - фильмы "Аритмия", "Коктебель", "Сумасшедшая помощь", сериал "Обычная женщина". Постановщик три раза становился лауреатом премии "Ника", также он обладатель призов "Кинотавра", ММКФ, "ТЭФИ" и многих других. Сейчас в производстве у него сразу три кинопроекта.


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