Режиссер Борис Хлебников госпитализирован с Covid-19

Сообщается, что кинематографист доставлен в одну из столичных клиник России. Ранее 49-летний Хлебников жаловался на сильный кашель и слабость, а его тест на Covid-19 дал положительный результат. Врачи оценивают состояние режиссера как средней степени тяжести.

Борис Хлебников - кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер. Самые известные его проекты - фильмы "Аритмия", "Коктебель", "Сумасшедшая помощь", сериал "Обычная женщина". Постановщик три раза становился лауреатом премии "Ника", также он обладатель призов "Кинотавра", ММКФ, "ТЭФИ" и многих других. Сейчас в производстве у него сразу три кинопроекта.