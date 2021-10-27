"Хочу поддержать журналистов": дочь пресс-секретаря Путина призвала изменить закон об "иноагентах"

"Я изучила открытое письмо руководителей российских СМИ с предложением о внесении поправок в закон и хочу поддержать журналистов в их желании бороться за свободу слова и журналистики.
Считаю странным, что решение о причислении СМИ к иноагентам принимает Минюст совместно с МИД. Подобные решения должны приниматься в судебном порядке при наличии широкой доказательной базы.
Пескова отметила, что среди изданий, которые она читает, в основном СМИ - "иноагенты". Закон, по которому они получили этот статус, "мягко скажем, сырой и требует доработок и пояснительных инструкций при применении", высказалась Пескова.
В списке российских СМИ - "иностранных агентов" сейчас значатся 88 организаций и физических лиц. 71 из них внесли в реестр в 2021 году.