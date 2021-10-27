Сохраните! ⟩ Как правильно ухаживать за одеждой, чтобы она служила дольше

Cтилист ТЦ Alfa Лаура Валута рассказывает, как правильно ухаживать за одеждой и что учитывать, чтобы она прослужила дольше.

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"Вероятно, первое, что делает большинство людей, покупая и принося одежду домой, - избавляются от всех маркировок, отрезая или отрывая их. И некоторые это делают, даже не глядя на то, что там написано, не говоря уже о рекомендациях по уходу за одеждой. Чтобы одежда прослужила как можно дольше, я бы посоветовала не только изучить, как следует стирать, сушить конкретную одежду и как за ней ухаживать, но даже сохранять эту маркировку - по крайней мере, для одежды, которая нуждается в особом уходе. Если следовать всем этим инструкциям, одежда как можно дольше сохранит свою форму и цвет и будет радовать нас снова и снова", - говорит Лаура. Маркировка для правильного ухода за одеждой и ее составом есть для каждого продукта.

"Я бы рекомендовала перед стиркой вывернуть одежду наизнанку, чтобы таким образом предотвратить ее скатывание или износ некоторых элементов и цветов. Также нижнее белье или любое другое деликатное белье желательно стирать в специальных мешках для стирки. Еще важно правильно выбрать соответствующие моющие средства - как по составу, так и по цвету. И обязательно рассортировать одежду перед стиркой - отдельно белое, отдельно черное и отдельно цветную одежду, чтобы в итоге не пришлось удивляться тому, что белое вдруг стало розовым", - рассказывает стилист.

Основные символы, которые при уходе за одеждой следует знать и соблюдать:

"Знание символов позволяет правильно и в долгосрочной перспективе ухаживать за одеждой так, чтобы ее не пришлось выбрасывать или отложить в сторону после нескольких носок. Правильный уход за одеждой позволит ей служить годами! Поэтому эти прикрепленные к одежде указания было бы целесообразно хранить как можно дольше, а не отрезать, чтобы и мы, и специалисты по химчистке могли быть уверены, что она будет выстирана и высушена правильно. Одним словом, пусть результат после стирки радует, а не разочаровывает", - указывает Лаура Валута. "Конечно, большое значение имеет и состав ткани, так как он влияет на уход за конкретным изделием".