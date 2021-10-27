Видео ⟩ "Дал бычка, у нас это называется". Сергей Михалок о драке со зрителем на концерте

В начале ролика Михалок сказал, что обращается только "к фанатам Brutto Nostra", но не к широкой общественности, органам власти или лидерам мнений.

Музыкант заявил, что случай произошел на его "семь тысяч восемьсот каком-то концерте". Во время выступления, как рассказал артист, он общался с "приятными людьми", сидевшими в первом ряду зала, однако после они пропали, а на их места сели "пара пацанов, явно подливших сливу", которые "имитировали, будто они заскучали".

Видео: Обращение Сергея Михалка по поводу инцидента в Полтаве

Охранники попытались вывести мужчин из зала, но артист помешал им, когда заметил у одного из мужчин гитару. Он пригласил его подняться на сцену с целью устроить музыкальную дуэль. По словам Михалка, мужчина по имени Юрий был пьян.

"Ну, в общем, он хаманул, что-то дерзкое сказал. Я думаю: мое рабочее место, люди смотрят, мы - Brutto Nostra, я - Михалок. Ну как бы имидж предполагает. Fight и все дела. Так, тихонечко его боданул. Я не буду отмазываться.

Дал бычка, у нас это называется",

- рассказал певец в ролике.

После драки

После удара охранники увели зрителя со сцены, но, как рассказал Михалок, "Юра остался на концерте", а когда приехали сотрудники полиции, сказал, что не имеет претензий к музыканту.

Михалок также утверждает, что предлагал Юре "ввалить" ему в ответ, но тот "претензий не имел".

После случившегося полиция Украины возбудила уголовное дело о хулиганстве. Однако, в полиции указали, что потерпевший "категорически отказался" писать в отношении Сергея Михалка заявление.

Видео: Инцидент с участием Сергея Михалка в Полтаве

Реакция поклонников

Реакция подписчиков YouTube-канала BRUTTO NOSTRA, на котором было размещено видео, оказалась не в пользу Сергея. Количество "лайков" на момент публикации материала уступает "дизлайкам" - 1,7 тыс. против 2,1.

Самый "залайканный" комментарий звучит так: "Помню, на одном из концертов несколько поклонников между собой затеяли потасовку. Сергей остановил их и сказал что-то типа: "Друзья, давайте меряться силой на ринге, в спортзале... А здесь давайте веселиться". В общем, рекомендую следовать своим советам. Некрасиво как-то вышло."

Написали подписчики и такое: "Ляпис, ты очередной артист, которого любил с юношеских лет и который так крепко разочаровал меня. Не рой себе могилу. Извинись, подлечи мужика, пожми ему руку. Попроси прощения у своих поклонников".

Одобрительных комментариев крайне мало, один из них звучит так "Не знаю, встали отряхнулись и пошли дальше. Прямо такой инцидент раздули..."

Как сообщалось, подобные происшествия бывали и ранее. В 2015 году Михалок уже затевал драку с одним из посетителей концерта. Это также попало на видео.