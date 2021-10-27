Дина Аверина завоевала два золота чемпионата мира за один день

"Для меня сейчас тяжело физически и морально, так как чемпионат мира и Олимпийские игры проходят в один год. Такого в моей карьере никогда не было, это два старта, где надо выкладываться на сто процентов. В принципе, сегодняшним днём я довольна", - цитирует Дину Аверину ТАСС.