Дина Аверина завоевала два золота чемпионата мира за один день
Россиянка Дина Аверина выиграла две золотые медали в один день на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском городе Китакюсю.
Россиянка Дина Аверина выиграла две золотые медали в один день на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском городе Китакюсю.
Сначала Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем, показав результат 27,750 балла. Серебро завоевала белоруска Алина Горносько (25,950 балла), а бронза досталась итальянке Софии Раффаэли (25,850 балла).
Затем россиянка выиграла золотую медаль в упражнениях с мячом. Дина Аверина набрала за своё выступление 29,125 балла, опередив свою сестру Арину Аверину, которая заняла второе место (27,675 балла). Третье место досталось Алине Горносько (27,300 балла).
"Для меня сейчас тяжело физически и морально, так как чемпионат мира и Олимпийские игры проходят в один год. Такого в моей карьере никогда не было, это два старта, где надо выкладываться на сто процентов. В принципе, сегодняшним днём я довольна", - цитирует Дину Аверину ТАСС.
Напомним, на Олимпийских играх в Токио Дина Аверина стала второй в личном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам.