Ср, 27.10.2021
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Кариньш отставки Павлютса пока не требует

Кришьянис Кариньш и Даниэль Павлютс ФОТО: Ieva Leiniša / LETA, Ludovic Marin / various sources / AFP

Напряжение между сферой здравоохранения и министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом достигло критической отметки. Об этом после встречи с Латвийским общество врачей (LĀB) заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, сообщает агентство LETA.

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев, во время встречи руководство LĀB рассказало Кариньшу о ситуации в отрасли и своем требовании отставки министра здравоохранения. Обсуждались также возможности сотрудничества между правительством и LĀB для преодоления кризиса в здравоохранении, вызванного пандемией Covid-19.

Премьер-министр заявил, что слышит и понимает недовольство врачей из-за отсутствия сотрудничества и диалога в сфере здравоохранения и организации работы по преодолению перегрузки системы здравоохранения.

Кариньш признал, что напряженность между отраслью и министром здравоохранения достигла критической точки, и в то время, когда необходимо ежедневно решать острые вопросы для оказания медицинских услуг населению, министр здравоохранения должен иметь возможность сотрудничать с отраслью.

Глава правительства добавил, что с учетом серьезности ситуации решения будут обсуждаться с министром здравоохранения и партнерами по коалиции в ближайшее время.

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Напомним, отставки Павлютса потребовало Латвийское общество врачей и другие профессиональные организации медиков.


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