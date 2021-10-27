В Риге за две недели коронавирусом заразились более 10 000 человек

В Даугавпилсе было выявлено 304 новых случая, в Лиепае - 135. В Краславском крае вчера констатировали 95 новых случаев, в Екабпилсском крае - 91, в Бауском крае - 85, а в Кулдигском крае - 81. В других самоуправлениях зарегистрировано менее 80 заболевших.

Наибольшее за последние две недели число заболевших в Риге - 10 339 человек, в Даугавпилсе - 2651, в Лиепае - 1231, в Екабпилсском крае - 1038, в Елгаве - 821, в Резекне - 790, в Цесисском крае - 767, в Валмиерском крае - 764, в Бауском крае - 738, в Юрмале - 736 и в Огрском крае - 713.

В остальных регионах уровень заболеваемости за последние 14 дней ниже 700 случаев.

Напомним, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии на сегодняшний день составляет 1737,4 случая на 100 000 жителей. В 20 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в шести он превышен на 50%.

Из выявленных за последние сутки зараженных 582 человека - в возрасте от 40 до 49 лет, 566 - от 50 до 59 лет, а 450 - от 60 до 69 лет. В других возрастных группах заболевших меньше.

Напомним, за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 3206 новых случаев Covid-19, что является новым суточным рекордом, и получены сообщения о смерти 33 инфицированных этим вирусом пациентов.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 2314 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 892 были вакцинированы.

За прошедшие сутки один умерший пациент с Covid-19 зарегистрирован в возрастной группе от 40 до 49 лет, два - в группе 50-59 лет, пять - 60-69 лет, восемь - 70-79 лет, 11 - 80-89 лет и шесть - 90-99 лет.

Вчера в Латвии было проведено 27 089 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,8%.