"Динамо" в серии буллитов уступило СКА. Судьи отменили две шайбы рижан

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился со счётом 5:4 (1:1, 3:1, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Рижане вышли вперёд на 12-й минуте благодаря голу Лукаша Радила, но всего две минуты спустя Валентин Зыков сравнял счёт.

На 24-й минуте Иван Морозов забил вторую шайбу в ворота "Динамо", шесть минут спустя Кирилл Марченко поразил ворота рижан в третий раз, а за 15 секунд до конца второго периода Йоонас Кемппайнен сделал счёт 4:1 в пользу СКА.

До перерыва рижанам удалось сократить отставание в счёте благодаря Гинту Мейи, а в заключительном игровом отрезке шайбы Оскара Цибульскиса и Риса Скарлетта позволили "Динамо" перевести игру в овертайм. В дополнительное время командам не удалось выявить победителя, а в послематчевой серии буллитов победный гол забил Андрей Кузьменко.

Добавим, что арбитры отменили две шайбы форварда рижского "Динамо" Хантера Шинкарука - на 2-й минуте встречи судьям после видеопросмотра показалось, что форвард слишком высоко задрал клюшку, а на старте третьего периода судьи долго смотрели повтор и в итоге определили, что шайба полностью не пересекла линию ворот после броска канадца.

Рижское "Динамо" в данный момент с 21 очком в 22 матчах занимает 10-е место в Западной конференции. СКА с 35 очками в 23 матчах возглавляет турнирную таблицу Запада.