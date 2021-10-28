"Жетон на метро из переработанных презервативов". Украинский спортсмен о медали, полученной в Москве

"Дали пластиковую медаль из переработанных презервативов. Жетон на метро такой… Мы с мамой просто офигели. Наверное, они подумали: "Сука, опять Болдырев выиграл, давайте ему хоть медаль галимую дадим". Я понимаю, что это символ, но мне бы хотелось, чтобы за чемпионат мира у меня была серьёзная медаль", - сказал Болдырев в интервью YouTube-каналу "Отдушивдушу".

Также спортсмен рассказал об угрозах, которые ему поступали после участия в чемпионате мира в России.

"Писали: "Зарежем, убьём! Ты сепаратист, надо тебя на могилы атошников отвезти". Прежде всего, я поехал на чемпионат мира, который я мог выиграть. Я выиграл и принёс золотую медаль для своей страны. Уже вторую.

Да, это Москва, так случилось. Непонятно, почему международная федерация прогнулась перед Российской Федерацией, какой там занесли чемодан. Я поехал туда, потому что это моя жизнь, только я вправе решать, куда и зачем мне ездить.

И это моё отношение касательно Путина, не России. То, что он агрессор и сделал войну в стране - да, это, безусловно, так. Козёл он конченый, грубо говоря", - пояснил Болдырев.

Болдырев завоевал золото на чемпионате мира-2021 в Москве в дисциплине "скорость". Он победил с результатом 5,73 секунды. Второе место занял представитель Испании Эрик Ноя Кардона, а третье - американец Ноа Братши.