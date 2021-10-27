Вакцинированные за границей латвийцы сомневаются в точности данных о числе привитых жителей

Мужчина рассказал, что получил электронное письмо от латвийского учреждения, в котором его призывали посетить центры вакцинации в Латвии. Кроме того, Марек обнаружил, что и другие проживающие за границей латвийцы получали СМС-сообщения подобного характера.

Марек, его жена, а также приехавший три месяца назад брат вакцинировались в Норвегии. Вакцинировались и его дочь с бывшей женой, проживающие в Великобритании, однако и они получили призыв вакцинироваться в Латвии.

"Мы все задекларированы в Латвии. Если все время говорят, что люди не идут в Латвии вакцинироваться, что вакцинировались всего 50% жителей, может быть просто данные неверные?

За границей проживает очень много латвийцев, которые на выходные, на праздники едут в Латвию. Кто-то вообще знает, сколько проживающих за границей латвийцев вакцинировалось? Может быть в Латвии уже давно те же самые 70-80% вакцинированных, а не 50%", - сказал Марек.

В Национальной службе здравоохранения отмечают, что статистику образуют только проживающие в Латвии жители.

"В начале процесса вакцинации за точку отсчета было принято число жителей. В том числе небольшая община латвийцев, живущих и работающих за границей", - указала представитель Национальной службы здравоохранения Инга Васильева.

Данные Центрального статистического управления свидетельствует, что в начале каждого году устанавливается провизорное число жителей. Это делается, принимая во внимание показания более 30 баз данных.

Чаще, чем раз в год число жителей не меняется, так как часть поставщиков данных могут обобщить информацию только раз в год.

Чтобы жители добавили в общему числу жителей страны, недостаточно, допустим, визита к врачу раз в год.