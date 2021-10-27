Ср, 27.10.2021
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Оксана, работница DEPO
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Вакцинированные за границей латвийцы сомневаются в точности данных о числе привитых жителей

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Марек с женой уже год живут в Норвегии. Он указывает, что в этой скандинавской стране жизнь течет спокойно и без лишних тревог. Совсем непланированно он в Норвегии получил обе дозы вакцины, поэтому он указывает на возможные несоответствия в данных вакцинации, сообщает передача Bez Tabu.

Мужчина рассказал, что получил электронное письмо от латвийского учреждения, в котором его призывали посетить центры вакцинации в Латвии. Кроме того, Марек обнаружил, что и другие проживающие за границей латвийцы получали СМС-сообщения подобного характера.

Марек, его жена, а также приехавший три месяца назад брат вакцинировались в Норвегии. Вакцинировались и его дочь с бывшей женой, проживающие в Великобритании, однако и они получили призыв вакцинироваться в Латвии.

"Мы все задекларированы в Латвии. Если все время говорят, что люди не идут в Латвии вакцинироваться, что вакцинировались всего 50% жителей, может быть просто данные неверные?

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За границей проживает очень много латвийцев, которые на выходные, на праздники едут в Латвию. Кто-то вообще знает, сколько проживающих за границей латвийцев вакцинировалось? Может быть в Латвии уже давно те же самые 70-80% вакцинированных, а не 50%", - сказал Марек.

В Национальной службе здравоохранения отмечают, что статистику образуют только проживающие в Латвии жители.

"В начале процесса вакцинации за точку отсчета было принято число жителей. В том числе небольшая община латвийцев, живущих и работающих за границей", - указала представитель Национальной службы здравоохранения Инга Васильева.

Данные Центрального статистического управления свидетельствует, что в начале каждого году устанавливается провизорное число жителей. Это делается, принимая во внимание показания более 30 баз данных.

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Чаще, чем раз в год число жителей не меняется, так как часть поставщиков данных могут обобщить информацию только раз в год.

Чтобы жители добавили в общему числу жителей страны, недостаточно, допустим, визита к врачу раз в год.

Смотрите сюжет на латышском языке:


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