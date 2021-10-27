Ср, 27.10.2021
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Оксана, работница DEPO
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Россия предложила Молдове скидку на газ в обмен на отказ от сближения с ЕС

Майя Санду ФОТО: Reuters/ScanPix

Российский энергетический гигант "Газпром" предложил Молдове скидку на поставку газа в обмен на отказ государства продолжать сближение с Евросоюзом, сообщает The Financial Times со ссылкой на проверенные источники.

На прошедших этим летом внеочередных парламентских выборах в Молдове победила проевропейская партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS).

Как указывает The Financial Times, Россия, принимая во внимание исход выборов в Молдове, переговоры о ценах на поставку газа считает частью широкого политического процесса. Россия хочет, чтобы Молдова отказалась от торгового договора с ЕС, вступив вместо этого в контролируемый Россией Евразийский экономический союз.

В обмен на скидки на газ Россия рекомендовала Молдове пока что не выполнять требование ЕС о либерализации газового рынка.

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В свою очередь "Газпром" отмечает, что разговоры о поставках газа для Молдовы происходят исключительно основываясь на коммерческих подсчетах.

Нынешний договор с о поставках российского газа Молдове заканчивается в ноябре и сейчас ведутся переговоры о его продлении.

"Газпром" предложил Молдове цену на 25% ниже рыночной стоимости газа.

В этом месяце Молдова ввела режим чрезвычайной ситуации в связи с дефицитом газа. Спустя несколько дней Молдова подписала договор о поставках природного газа с Польшей, таким образом впервые обратив внимание на другие источники поставок, закупив газ не у России.


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