Россия предложила Молдове скидку на газ в обмен на отказ от сближения с ЕС

На прошедших этим летом внеочередных парламентских выборах в Молдове победила проевропейская партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS).

Как указывает The Financial Times, Россия, принимая во внимание исход выборов в Молдове, переговоры о ценах на поставку газа считает частью широкого политического процесса. Россия хочет, чтобы Молдова отказалась от торгового договора с ЕС, вступив вместо этого в контролируемый Россией Евразийский экономический союз.

В обмен на скидки на газ Россия рекомендовала Молдове пока что не выполнять требование ЕС о либерализации газового рынка.

В свою очередь "Газпром" отмечает, что разговоры о поставках газа для Молдовы происходят исключительно основываясь на коммерческих подсчетах.

Нынешний договор с о поставках российского газа Молдове заканчивается в ноябре и сейчас ведутся переговоры о его продлении.

"Газпром" предложил Молдове цену на 25% ниже рыночной стоимости газа.