Россия предложила Молдове скидку на газ в обмен на отказ от сближения с ЕС

На прошедших этим летом внеочередных парламентских выборах в Молдове победила проевропейская партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS).
Как указывает The Financial Times, Россия, принимая во внимание исход выборов в Молдове, переговоры о ценах на поставку газа считает частью широкого политического процесса. Россия хочет, чтобы Молдова отказалась от торгового договора с ЕС, вступив вместо этого в контролируемый Россией Евразийский экономический союз.
В обмен на скидки на газ Россия рекомендовала Молдове пока что не выполнять требование ЕС о либерализации газового рынка.
В свою очередь "Газпром" отмечает, что разговоры о поставках газа для Молдовы происходят исключительно основываясь на коммерческих подсчетах.
Нынешний договор с о поставках российского газа Молдове заканчивается в ноябре и сейчас ведутся переговоры о его продлении.
"Газпром" предложил Молдове цену на 25% ниже рыночной стоимости газа.
В этом месяце Молдова ввела режим чрезвычайной ситуации в связи с дефицитом газа. Спустя несколько дней Молдова подписала договор о поставках природного газа с Польшей, таким образом впервые обратив внимание на другие источники поставок, закупив газ не у России.