Миллион евро в день. Польша будет платить штраф Евросоюзу из-за спора о судебной системе

Дискуссия о реформе Верховного суда, судейской Дисциплинарной палате и ее зависимости от правящей партии - это часть долгого и жаркого спора Польши с Брюсселем и другими странами ЕС о том, должны ли законы ЕС ставиться выше национальных законов стран союза, или наоборот.

Профессор европейского права из лондонского Университета Мидлсекса Лорант Пеш напоминает, что это уже третий ежедневный штраф, полученный Польшей от Европейского суда. Первые два, в 100 тысяч и 500 тысяч евро, были назначены за нежелание выполнить решения Европейского суда о вырубке леса в заповедной Беловежской пуще и о закрытии шахты на границе с Чехией.

#Poland's worsening #ruleoflaw breakdown in 3 daily fines

1⃣ €100.000 per day for violating ECJ order in C-441/17 R (Białowieża Forest)

2⃣ €500.000 per day for violating ECJ order in C-121/R (Turów mine)

3⃣ €1.000.000 per day for violating ECJ order in C-204/21 R (#MuzzleLaw) https://t.co/zuxbVYtWiR — Laurent Pech (@ProfPech) October 27, 2021

Но самые большие финансовые потери грозят Польше по другой линии этого же сюжета: Еврокомиссия фактически заморозила перечисление Польше десятков миллиардов евро из общеевропейского фонда борьбы с последствиями пандемии.

Спор о Дисциплинарной палате

Дисциплинарная палата была создана в 2018 году в рамках судебной реформы, затеянной правящей партией "Право и справедливость". Она должна рассматривать проступки судей Верховного суда и апелляции по делам о проступках рядовых судей, а также прокуроров, адвокатов и нотариусов.

При этом члены Дисциплинарной палаты были назначены решением Национального совета судопроизводства, а состав этого совета, по мнению польской оппозиции, полностью подконтролен правящей партии.

Таким образом, говорят критики, правящая партия через Дисциплинарную палату может полностью контролировать и всех судей стран, увольняя неугодных.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий доказывает, что ЕС не должен вмешиваться в то, как суверенная страна строит свою судебную систему ФОТО: AFP

В апреле 2020 года Европейский суд приказал Польше приостановить работу Дисциплинарной палаты до его окончательного вердикта.

Дисциплинарная палата на год с небольшим прекратила деятельность, но пожаловалась на решение Европейского суда в Конституционный суд Польши. Правительство же пообещало Евросоюзу изменить закон о ДП, но - в рамках более широкой реформы, и до сих пор ничего официально не сделало.

В сентябре Еврокомиссия попросила Европейский суд приговорить Польшу к штрафу в миллион евро ежедневно за отказ остановить работу Дисциплинарной комиссии. Причем саботировать это наказание, ссылаясь на верховенство своих законов, Польша, скорее всего, не сможет, поскольку деньги будут вычитаться из ассигнований из бюджета ЕС.

Спор на миллиарды евро

Параллельно в этом году премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил Конституционный суд страны решить, что главнее - конституция Польши или законы ЕС. Этот запрос премьер подал по другому поводу, но фактически он стал частью большого спора Брюсселя и Варшавы о приоритете национальных и общеевропейских законов.

Запрос в КС возмутил центральные власти Евросоюза, которые доказывают, что верховенство законов ЕС по отношению к законодательству отдельных стран прописано в основополагающих договорах Евросоюза, а Польша добровольно присоединилась к этим договорам и к союзу.

В ответ на запрос Моравецкого в Конституционный суд Еврокомиссия временно заморозила доступ Польши к ее доле в общеевропейском фонде борьбе с последствиями пандемии, а это более 50 млрд евро в виде грантов и льготных кредитов.

Конституционный суд Польши несколько раз откладывал решение, но 7 октября постановил, как и ожидалось, что конституция Польши главнее европейских законов.

Европейская комиссия подумывает и о других способах наказать Польшу.

Во-первых, пока неофициальная заморозка, по сути бюрократический саботаж ассигнований Польше из "антиковидного" фонда со стороны Еврокомиссии может превратиться в официальный отказ: принятое в прошлом году положение позволяет лишать страны-нарушительницы денег из фондов Евросоюза.

Кроме того, документы ЕС позволяют за нарушения лишать страну права голоса в центральных органах власти Евросоюза.