Список ⟩ В ряде микрорайонов Риги проходит выездная вакцинация

С 7:00 до 10:00 вакцинационный автобус будет находиться в Пурвциемсе возле торгового центра "Минск" и в Иманте возле 69-го почтового отделения.

С 11:00 до 15:00 прививку можно будет сделать в Дарзциемсе у торгового центра Larus, в Ильгюциемсе на ул. Буллю, 18 и в Зиепниеккалнсе у Maxima на Виенибас гатве, 113.

С 16:00 до 20:00 автобус будет проводить вакцинацию в Саркандаугаве, на стоянке возле музея "Даудери", на ул. Загеру, 7, ул. Краста, 36, возле магазина Depo и на улице Тилта, 11.