Список ⟩ В ряде микрорайонов Риги проходит выездная вакцинация
Сегодня, 28 октября, в нескольких микрорайонах Риги можно будет сделать прививку от Covid-19 в специальных вакцинационных автобусах, сообщили LЕТА в Рижской Думе.
Сегодня, 28 октября, в нескольких микрорайонах Риги можно будет сделать прививку от Covid-19 в специальных вакцинационных автобусах, сообщили LЕТА в Рижской Думе.
С 7:00 до 10:00 вакцинационный автобус будет находиться в Пурвциемсе возле торгового центра "Минск" и в Иманте возле 69-го почтового отделения.
С 11:00 до 15:00 прививку можно будет сделать в Дарзциемсе у торгового центра Larus, в Ильгюциемсе на ул. Буллю, 18 и в Зиепниеккалнсе у Maxima на Виенибас гатве, 113.
С 16:00 до 20:00 автобус будет проводить вакцинацию в Саркандаугаве, на стоянке возле музея "Даудери", на ул. Загеру, 7, ул. Краста, 36, возле магазина Depo и на улице Тилта, 11.
Выездная вакцинация проводится по принципу живой очереди, предварительная запись не требуется, но необходимо иметь при себе действующий документ, удостоверяющий личность. Будут доступны вакцины Pfizer /BioNTech и Johnson&Johnson.