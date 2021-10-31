Звездные страсти ⟩ Кейт Миддлтон и принц Уильям разводятся, а Фадеев возрождает Serebro?

Принц Уильям и Кейт Миддлтон разводятся?

В СМИ активно заговорили о вероятном разводе супругов. Пара пока никак не комментирует свои взаимоотношения. Предполагается, что официальное объявление появится со дня на день. Об это пишет "Экспресс-газета".

Зарубежные журналисты пришли к выводу, что отношения принца и его супруги давно настиг кризис, выход из которого уже не найти. Якобы у Уильяма есть новая возлюбленная.

Существует предположение, что разлад в королевском семействе удавалось скрывать благодаря акценту на скандале с Меган и Гарри.

Масло в огонь подлили заявления Меган Маркл, о том, что ее отношения с принцем Гарри якобы выставляли на публику, чтобы защитить семью Кейт и Уильяма.

Напомним, октябре 2010 года принц Уильям сделал предложение Кейт Миддлтон, используя то же кольцо, которое его отец вручил принцессе Диане. Затем 29 апреля 2011 года Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились с официального согласия королевы. С самой свадьбы журналисты не перестают искать доказательства неверности Уильяма. Теперь британские таблоиды подозревают, что у принца были отношения маркизой Роуз Хэнбери.

А вы верите этим слухам?

Максим Фадеев возрождает группу Serebro?

Недавно в официальном аккаунте продюсерского центра MALFA появился пост, где объявили о начале кастинга. По тексту понятно, что это будет женская группа.

"Екатеринбург и Свердловская область! Мы ищем талантливых девушек для нового музыкального проекта Максима Фадеева! Если тебе от 18 до 25 лет, твой рост до 170 см, ты умеешь петь, красиво двигаешься и хочешь стать звездой, то мы ждем тебя на наш кастинг!" - указано в публикации.

Фолловеры мгновенно предположили, что Фадеев решил возродить группу Serebro. У подписчиков появились вопросы, а почему таланты ищут только в Екатеринбурге и Свердловской области?