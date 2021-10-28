ФОТО: Пресс-фото

SIA Rīgas ūdens ежедневно проводит ремонтные работы в системе водоснабжения, чтобы предоставлять качественные и безопасные услуги водного хозяйства. Чтобы своевременно информировать клиентов о таких работах, компания регулярно отправляет уведомления о запланированном ремонте. SIA Rīgas ūdens призывает клиентов предприятия постоянно обновлять свои контактные данные для получения оперативных уведомлений по электронной почте. Для удобства клиентов компания в ближайшее время планирует отправлять уведомления по SMS на зарегистрированный номер телефона.

Эти уведомления для клиента предприятия удобнее всего подключить, зарегистрировав свой адрес электронной почты и номер телефона на Портале клиентов SIA Rīgas ūdens. Пользователь может обновить контактную информацию для получения оперативных уведомлений в своем профиле портала (в разделе ”Мои договоры”). Информируем, что предоставленная контактная информация используется только для сообщения о текущих событиях - плановых и внеплановых ремонтных работах и перебоях в водоснабжении на объекте клиента.

В ситуациях, когда обнаруживается повреждение системы водоснабжения или канализации, можно сообщить о происшествии на Портале клиентов с кратким описанием проблемы, приложив фотографию, отображающую ситуацию. Если вы не зарегистрировались на портале, но обнаружили аварию в водопроводной сети, то происшествие также можно зарегистрировать на сайте компании www.rigasudens.lv. Как на Портале клиентов, так и на сайте вы также можете ознакомиться с актуальной картой ремонтных работ в окрестностях Риги, где представлена более подробная информация об адресах, по которым ведутся работы, и предполагаемом времени ремонта, когда планируется отключить подачу воды.