64 смерти: в Латвии - "рекорд" по умершим от Covid-19 за сутки

Это крупнейшее количество смертей за сутки с начала пандемии. Предыдущим самым высоким показателем были 44 смерти 27 декабря прошлого года.

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:

один человек в возрасте от 30 до 39 лет;

три человека в возрасте от 40 до 49 лет;

два человека в возрасте от 50 до 59 лет;

16 человек в возрасте от 60 до 69 лет;

13 человек в возрасте от 70 до 79 лет;

23 человека в возрасте от 80 до 89 лет;

шесть человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 55 (86%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 9 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 2066 (70%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 853 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость составила 1764,4 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 24 032 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,1%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 211 702 человека, 3163 человека с этим заболеванием умерли.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах страны за прошедшие сутки уменьшилось с 1461 до 1439 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализирован 171 пациент с Covid-19, выписаны 139.

В настоящее время в больницах находятся 1256 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 183 человек - тяжелое, что составляет 12,72% от общего числа госпитализированных.

Вакцинация

После решения правительства ввести локдаун и обязательную вакцинацию для ряда категорий работников наблюдается увеличение темпов вакцинации - на этой неделе от Covid-19 в среднем прививаются по 10 000 человек в день, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За первые три дня недели привито не менее 32 645 человек, или в среднем 10 882 человека в день. Эти данные еще могут измениться по мере ввода информации учреждениями, которые проводят вакцинацию.

В среду от Covid-19 привиты 10 798 человек, в том числе 5591 получил первую прививку, а 1954 человека завершили процесс вакцинации, в том числе 2623 человека привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз. Еще 630 человек получили дополнительную дозу вакцины.