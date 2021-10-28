64 смерти: в Латвии - "рекорд" по умершим от Covid-19 за сутки

Это крупнейшее количество смертей за сутки с начала пандемии. Предыдущим самым высоким показателем были 44 смерти 27 декабря прошлого года.
Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:
- один человек в возрасте от 30 до 39 лет;
- три человека в возрасте от 40 до 49 лет;
- два человека в возрасте от 50 до 59 лет;
- 16 человек в возрасте от 60 до 69 лет;
- 13 человек в возрасте от 70 до 79 лет;
- 23 человека в возрасте от 80 до 89 лет;
- шесть человек в возрасте от 90 до 99 лет.
Из умерших за последний день 55 (86%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 9 были вакцинированы.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 2066 (70%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 853 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость составила 1764,4 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 24 032 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,1%.
Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 211 702 человека, 3163 человека с этим заболеванием умерли.
Количество пациентов с Covid-19 в больницах страны за прошедшие сутки уменьшилось с 1461 до 1439 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За минувшие сутки госпитализирован 171 пациент с Covid-19, выписаны 139.
В настоящее время в больницах находятся 1256 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 183 человек - тяжелое, что составляет 12,72% от общего числа госпитализированных.
После решения правительства ввести локдаун и обязательную вакцинацию для ряда категорий работников наблюдается увеличение темпов вакцинации - на этой неделе от Covid-19 в среднем прививаются по 10 000 человек в день, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За первые три дня недели привито не менее 32 645 человек, или в среднем 10 882 человека в день. Эти данные еще могут измениться по мере ввода информации учреждениями, которые проводят вакцинацию.
В среду от Covid-19 привиты 10 798 человек, в том числе 5591 получил первую прививку, а 1954 человека завершили процесс вакцинации, в том числе 2623 человека привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз. Еще 630 человек получили дополнительную дозу вакцины.
Завершил процесс вакцинации в настоящее время 992 351 человек, что в соответствии с данными Центрального статистического управления о численности населения в июле 2021 года составляет 52,7% населения страны.