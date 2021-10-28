Видео ⟩ 10 месяцев после заражения - с дыхательным аппаратом. Житель Цесиса о последствиях Covid-19

История Владимира Горбунова и Covid-19 началась в январе, когда его работающая медсестрой жена заразилась на работе. Позже заболели также он и его мать.

Все произошло быстро - сначала ничего, потом стало трудно дышать - так Владимир описывает заболевание.

"Стало так плохо, что пришлось ехать в больницу. Не можешь не ехать, тебе все равно, что с тобой сделают, пусть только отвезут. Я уже понял, что ночь не переживу.

Я лежал не в постели, а полусидя на стуле. Лечь не получается, воздуха нет".

Когда Владимира доставили в больницу, сразу подключили к баллону с кислородом, так как у него было поражено 50% легких. С ним в палате было еще три человека. Когда Владимир был в реанимации, он не мог есть сам, поэтому его кормили.

"Сразу падает вес - хорошо бы, но объем мышц тоже уменьшился.

Не могу устоять у кровати, ноги дрожат, руки слабые, все мышцы атрофировались. Лежишь как полено, подключен ко всем аппаратам, пульс измеряется каждые полчаса или 20 минут.

Постоянно кололи уколы, в живот тоже, весь живот посинел".

Владимир мало что помнит из реанимации, потому что все дни были одинаковыми - приходилось бороться за жизнь, чему помогали медики Видземской больницы. "Там очень хороший персонал. Весь, не только врачи, санитары. Постельное белье меняли каждое утро, ухаживали, кормили. Медсестрички хорошие, доктора. Единственное - не знаю в лицо, все в масках, этим людям нужно сказать "спасибо".

Нужно приехать к ним, поблагодарить, что вытащили, потому что только благодаря им я жив. От меня там ничего не зависело. Сначала думаешь - о, я сильный, я все смогу. А там лежишь и все".

Прошло десять месяцев

Владимир до сих пор борется с Covid-19. Посещает несколько реабилитационных учреждений. Дома у кровати - стационарный кислородный баллон. Владимир подчеркивает, что жизнь уже не будет такой, какой была до болезни.

"У меня уже несколько раз был ковид, он меня полностью не отпустил. Иногда хуже становится, приходится пить лекарства, сразу меньше сил что-то делать, снова сложно на второй этаж подняться. Не можешь сделать ничего, что требует физической нагрузки, даже элементарной. Сложно по лестнице подняться, на пригорок взойти, даже не крутой, одышка, дыхания не хватает.

Если хорошенько побегал, на максимум выложился, а тебе говорят - еще кружок сделай, а ты не можешь, но бежать надо. Вот, примерно такое чувство."

Когда Владимиру стало лучше, он отправился прививаться. Сейчас он борется с Covid-19, но не оставляет мыслей вернуться на работу. Он не знает, сможет ли. Если сможет, то неясно, где он будет работать, ведь теперь он - инвалид первой степени.