В Видземе в результате ДТП погиб велосипедист

Как информировала старший специалист Видземского регионального управления полиции Зане Васкане, вчера, 27 октября, в Руиене произошло столкновение автомобиля Volvo с велосипедистом, который от полученных травм скончался в больнице.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 12 человек, в том числе два пешехода и три велосипедиста.

Задержаны три водителя, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, и один водитель после употребления наркотических веществ.