В Видземе в результате ДТП погиб велосипедист
За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Видземе погиб велосипедист, сообщили в Государственной полиции.
За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Видземе погиб велосипедист, сообщили в Государственной полиции.
Как информировала старший специалист Видземского регионального управления полиции Зане Васкане, вчера, 27 октября, в Руиене произошло столкновение автомобиля Volvo с велосипедистом, который от полученных травм скончался в больнице.
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 12 человек, в том числе два пешехода и три велосипедиста.
Задержаны три водителя, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, и один водитель после употребления наркотических веществ.
За превышение скорости полиция оформила 165 протоколов, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 380.