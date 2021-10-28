Чт, 28.10.2021
Ждать чудес после окончания локдауна 15 ноября не стоит. Гирт Бригис, глава кафедры общественного здоровья и эпидемиологии RSU
Гирт Бригис, глава кафедры общественного здоровья и эпидемиологии RSU

В Видземе в результате ДТП погиб велосипедист

ФОТО: Unsplash

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Видземе погиб велосипедист, сообщили в Государственной полиции.

Как информировала старший специалист Видземского регионального управления полиции Зане Васкане, вчера, 27 октября, в Руиене произошло столкновение автомобиля Volvo с велосипедистом, который от полученных травм скончался в больнице.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 12 человек, в том числе два пешехода и три велосипедиста.

Задержаны три водителя, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, и один водитель после употребления наркотических веществ.

За превышение скорости полиция оформила 165 протоколов, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 380.


НАВЕРХ
Back