Игрока "ПСЖ" в его собственной машине ограбил трансвестит

Инцидент произошёл вечером 26 октября, когда машина игрока остановилась на светофоре в районе общественного парка Булонского леса. Изначально сообщалось, что игрока ограбила проститутка, но позже выяснилось, что это был трансвестит.

Эррера рассказал полиции, что грабитель сел на пассажирское сиденье машины без разрешения, а у него в руках был предмет, похожий на оружие. Трансвестит забрал у футболиста телефон и бумажник с 200 евро.

Грабитель, подсевший к Эррере на светофоре, какое-то время ехал вместе с ним, а затем предложил футболисту вернуть ему телефон при условии, что тот отвезёт его обратно. Игрок согласился. При этом грабитель оставил себе кошелёк.

Булонский лес считается популярным местом среди парижских преступников. С 2013 года там убили около 10 проституток, пишет Eurosport.