Чт, 28.10.2021
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Марис Мичеревскис, депутат Сейма

Видео ⟩ Талси в 2000-х: поклонники в восторге от видео Интарса Бусулиса

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Instagram video

Латвийский музыкант, член жюри шоу X Faktors Интарс Бусулис опубликовал в своем Instagram- аккаунте архивное видео в качестве приветствия по случаю Всемирного дня аудиовизуального наследия.

Ежегодно 27 октября отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия. На этот раз свое приветствие в честь этого праздника опубликовал Интарс Бусулис.

На видео 2004 Бусулис вместе с супругой Ингой отправились в поездку по родному городу музыканты - Талси. Интарс, который за рулем, рассказывает в ролике, где работает его брат и где находится ближайший магазин. 

"Элегантная поездка с любимой женщиной по очаровательным улочкам Талси", - подписал видео артист.

"время так бежит...", "Красавчик!", "Как ты молод!" - писали фолловеры под публикацией.


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