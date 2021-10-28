Видео ⟩ Талси в 2000-х: поклонники в восторге от видео Интарса Бусулиса

Ежегодно 27 октября отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия. На этот раз свое приветствие в честь этого праздника опубликовал Интарс Бусулис.

На видео 2004 Бусулис вместе с супругой Ингой отправились в поездку по родному городу музыканты - Талси. Интарс, который за рулем, рассказывает в ролике, где работает его брат и где находится ближайший магазин.

"Элегантная поездка с любимой женщиной по очаровательным улочкам Талси", - подписал видео артист.