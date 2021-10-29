Видео ⟩ Саманта Тина выпустила новую песню

Автор слов - сама Саманта Тина, но рэп-часть была сделана в сотрудничестве с латвийским хип-хоп исполнителем Edavārdi. Музыку написал Ингарс Вилюмс, с которым певица уже успешно сотрудничала. В песне "Nemaz, nemaz" рассказывается о расставании, когда одна из сторон преувеличивает нереально красивую жизнь для публичного просмотра после развода. Таким образом, сознательно пытается привлечь внимание бывшего партнера, чтобы вызвать ревность и сожаление о случившемся.

"Скорее всего, мы когда-либо оказывались в ситуации или встречали человека, который утверждает, что справился с болью и переживанием развода, хотя на самом деле он врет себе, и продолжает жить под влиянием разрушенных отношений и ностальгии. Кажется, что не болит, но в какой-то момент признаем, что мы врем не только себе, а пытаемся привлечь внимание окружающих к тому, что в нас больше нет боли и тоски. В современном мире соцсетей мы пытаемся создать красивую иллюзию о беззаботной жизни, но что там скрывается на самом деле? Возможно, эта история адресована одному конкретному человеку, чтобы привлечь его внимание и вызвать ревность и раскаяние?" - предлагает задуматься Саманта Тина.

Автор музыки Ингарс Вилюмс подчеркивает, что эта песня имеет широкий спектр нюансов и эмоций: "На этот раз в тексте воспевается бесконечная тема отношений. Это классика поп-жанра. Я рад, что нас с Самантой удалось создать песню, настроение которой положительное, немного ироничное и кокетливое. Через различные переплетения слов в тексте раскрывается истинное лицо женского упрямства!".

Слушателей нового сингла тоже ждет неожиданный сюрприз - впервые Саманта Тина стала рэп-исполнительницей. По признанию певицы, обучение читать рэп было для нее особым испытанием: "Включать элементы рэпа в свои песни и исполнять их на латышском языке - для меня это было нетипично и является чем-то совершенно новым. Так что я старательно слежу за Edavārdi. Эта песня грустная, но в то же время танцевальная".

На песню планируется снять видеоклип. Пока сделать это не удалось из-за ограничений. Но творческая команда не сдалась и, адаптируясь к текущей ситуации, создала анимационный видеоролик с текстами песен, в котором Саманта Тина с помощью движущейся графики разыгрывает сюжет этой песни. Режиссер клипа - Хельмут Бондарс, а над анимацией работала - Хелена Озола.