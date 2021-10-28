Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира, но осталась без золота в упражнении с лентой

Сначала 23-летняя Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами, показав результат 27,100 балла. Серебро досталось её сестре Арине Авериной, которая набрала 26,750 балла. Третье место заняла представительница Беларуси Анастасия Салос (26,400 балла).

Затем Дина Аверина заняла второе место в упражнении с лентой (23,900), уступив 0,05 балла в борьбе за золото Алине Горносько из Беларуси. Главный тренер российской команды Ирина Винер-Усманова осталась недовольна оценками судей и подала протест, но уже через несколько минут он был отклонён. Бронзу завоевала Арина Аверина, у которой 23,450 балла.

Многие зрители заметили, что перед началом выступлений россиянок Дины и Арины Авериных их тренер держала в руках икону, тем самым благословляя своих спортсменок на победу.

ФОТО: скриншот видео

Винер-Усманова также обрушилась с критикой на главу технического комитета Международной федерации гимнастики Наталью Кузьмину. "Не знаю, что происходит и как быть с Кузьминой. Никак она не могла пережить, что четыре золотые медали будут у России", - цитирует Винер-Усманову "Матч ТВ".

Напомним, вчера, 27 октября, Дина Аверина завоевала два золота: в упражнениях с обручем и с мячом. Арина Аверина взяла на турнире вторую серебряную награду - вчера она стала второй в упражнениях с мячом, а в упражнениях с обручем стала шестой, после того как уронила предмет.

Таким образом, Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира. Больше золотых медалей только у россиянки Евгении Канаевой - она 17 раз становилась чемпионкой мира.