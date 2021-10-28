Китай испытал сверхзвуковое оружие, опередив США

Британское издание Financial Times недавно написало о том, что армия Китая в июле запустила в космос сверхзвуковое оружие, способное нести ядерные боеголовки. Установка облетела Землю, затем вернулось в атмосферу. В заданную в рамках учений цель на территории Китая оружие не попало.

Китай отрицает, что проводил испытания оружия, заявив, что испытывался космический корабль.

Милли - одно из вышестоящих лиц в Пентагоне. Он подтвердил информацию о пробном запуске оружия.

"На наших глазах произошли очень важные испытания сверхзвуковой оружейной системы. Это заставляет волноваться",

- сказал Милли телеканалу Bloomberg TV.

Он также прокомментировал сравнение достижений Китая с ранними достижениями Советского союза в Холодной войне.

"Не знаю, можно ли это сравнить с запуском первого спутника, но я думаю, это близко к тому",

- сказал Милли.

В 1957 году Советский Союз отправил в космос первый искусственный спутник, опередив США. Это событие демонстрировало возможное отставание США в ускорившейся гонке вооружений.

Конструкция сверхзвуковых ракет позволяет им передвигаться со скоростью более, чем в пять раз быстрее скорости звука. Это затрудняет их обнаружение и перехват.