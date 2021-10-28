Чт, 28.10.2021
Как всегда, лучший козел отпущения - это начальник, или в данном случае - премьер-министр. Карлис Шадурскис, депутат Сейма
Карлис Шадурскис, депутат Сейма

KNAB пустил в Даугаву айсберг и рассказал о влиянии пандемии на коррупцию

Глава KNAB Екабс Страуме ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Пандемия в целом не повлияла на уровень коррупции в Латвии, заявил журналистам в четверг, 28 октября, руководитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме.

Согласно наблюдениям KNAB, во время пандемии существенных изменений не произошло.

Коррупция - это скрытое преступление, и пандемия и эпидемиологические ограничения фактически не влияют на ее планирование и реализацию,

отметил Страуме.

"Если не учитывать феномен поддельных сертификатов о вакцинации, то, по нашим наблюдениям, в других сферах не отмечалось резкого роста уровня коррупции", - сказал начальник KNAB.

"Айсберг коррупции"

KNAB сегодня начало социальную кампанию "Айсберг коррупции". Ее цель - повысить осведомленность общественности о негативных последствиях коррупции и снизить терпимость населения к коррупции.

Как особый объект кампании создан айсберг, который будет виден на протяжении всей кампании на Даугаве возле Каменного моста в Риге.

Этот объект символизирует небольшую видимую часть айсберга коррупции, скрывающую под собой глубокое негативное воздействие на участников коррупционных сделок и общество в целом.


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