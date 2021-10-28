KNAB пустил в Даугаву айсберг и рассказал о влиянии пандемии на коррупцию

Согласно наблюдениям KNAB, во время пандемии существенных изменений не произошло.

Коррупция - это скрытое преступление, и пандемия и эпидемиологические ограничения фактически не влияют на ее планирование и реализацию,

отметил Страуме.

"Если не учитывать феномен поддельных сертификатов о вакцинации, то, по нашим наблюдениям, в других сферах не отмечалось резкого роста уровня коррупции", - сказал начальник KNAB.

"Айсберг коррупции"

KNAB сегодня начало социальную кампанию "Айсберг коррупции". Ее цель - повысить осведомленность общественности о негативных последствиях коррупции и снизить терпимость населения к коррупции.

Как особый объект кампании создан айсберг, который будет виден на протяжении всей кампании на Даугаве возле Каменного моста в Риге.