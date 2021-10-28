ВИДЕО ⟩ Российские самолеты совершили "провокационный полет" вокруг польской буровой вышки

По словам представителя вооруженных сил Польши, инцидент произошел 26 октября около 15 часов, когда два бомбардировщика Су-24 облетели буровую установку в экономических водах Польши.

Пресс-секретарь отметил при этом, что российские самолеты не нарушали закон и что воздушное пространство над буровой вышкой не является бесполетной зоной.

Предположительно, буровая установка принадлежит польской нефтяной компании Lotos Petrobaltic. Компания не захотела комментировать инцидент, но заявила, что передала информацию о нем в органы, занимающиеся вопросами гособороны.