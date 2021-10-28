Чт, 28.10.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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ВИДЕО ⟩ Российские самолеты совершили "провокационный полет" вокруг польской буровой вышки

Cу-24 ВВС РФ ФОТО: TASS/Scanpix

Во вторник, 27 октября, российские военно-морские бомбардировщики Су-24 совершили полет в провокационной близости к польской нефтяной вышке в южной части Балтийского моря, пишет Rus.Postimees, ссылаясь на польский сайт Biznesalert.pl.

По словам представителя вооруженных сил Польши, инцидент произошел 26 октября около 15 часов, когда два бомбардировщика Су-24 облетели буровую установку в экономических водах Польши.

Пресс-секретарь отметил при этом, что российские самолеты не нарушали закон и что воздушное пространство над буровой вышкой не является бесполетной зоной.

Предположительно, буровая установка принадлежит польской нефтяной компании Lotos Petrobaltic. Компания не захотела комментировать инцидент, но заявила, что передала информацию о нем в органы, занимающиеся вопросами гособороны.

Бомбардировщики Су-24, построенные еще во времена Советского Союза, до сих пор широко используются в вооруженных силах России. Самолеты этого типа также находятся на 72-й авиабазе Балтийского флота в Чкаловском Калининградской области.


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