Госполиция начала проверку в связи с информацией об якобы поддельном сертификате Цимдарса

22 октября канал TV3 сообщил, что Цимдарс, скончавшийся 20 октября, возможно, предъявил врачам поддельный сертификат о вакцинации против Covid-19.
Семья бывшего Арниса Цимдарса опровергает прозвучавшую в СМИ информацию о том, что он мог предъявить врачам поддельный ковид-сертификат о вакцинации, сообщила дочь Цимдарса Дайра Януша.
Семья Цимдарса подчеркнула, что у него не было поддельного сертификата о вакцинации, потому что как до, так и во время болезни Цимдарс четко и неоднократно информировал членов своей семьи и лечащий персонал о том, что он не был вакцинирован против Covid-19.
По словам членов семьи, у Цимдарса не было логической причины или выгоды для получения поддельного сертификата, так как он сохранял твердую приверженность ранее принятой позиции о получении иммунитета естественным путем и надеялся победить болезнь даже после того, как был помещен в больницу.
Кроме того, и в электронной системе здравоохранения e-veselība отсутствует запись о вакцинации Арниса Цимдарса, подчеркивают его родные.