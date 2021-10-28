Латвийская ассоциация семейных врачей поддерживает отставку Павлютса

Представители ассоциации указывают, что в ситуации кризиса в стране не было сделано достаточно для поддержки медицинского персонала и поддержания доверия ко многим решениям, принятым министром.

Вейде вспоминает, что до 2022 года медикам обещали поднять зарплату на 10%, однако, вместо этого было получено наполовину меньше - 4,5%.

"Хоть за последние годы зарплаты и выросли, этого недостаточно, притом, что изначально заработная плата была низкой. Сегодня, когда тяжесть кризиса несут на плечах работники сферы медицины, не обеспечить прибавку к зарплате в 10% в следующем году - неуважение к работникам системы здравоохранения", - сказали врачи.

Представители ассоциации также подчеркивают, что их не удовлетворяет коммуникация с правительством. Информацию врачи получают обрывочную, изменения в нормативных актах, это приводит в смятение как врачей, так пациентов, постоянно рождая непонимание и конфликтные ситуации. Серьезные решения принимаются без согласования с работниками отрасли, а также распространяются в СМИ еще до принятия решения и информирования ответственных институций.

"Мероприятия по вакцинации от Covid-19, введенные с октября, должны были быть введены еще в начале года. Более мотивирующая оплата за проведение вакцинации, подходящие условия для работы с высоким риском инфицирования, образовательные мероприятия, а также удобная и понятная обществу выездная вакцинация", - пишут представители ассоциации.

Кризис системы здравоохранения наступил вследствие слишком поздно принятых решений, говорится в заключении сообщения.

Напомним, Латвийское общество врачей (LĀB) потребовало отставки министра Павлютса.