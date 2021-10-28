Латвийская ассоциация семейных врачей поддерживает отставку Павлютса
Правление Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) поддерживает предложение об отставке министра здравоохранения Даниэля Павлютса, сообщила президент LĢĀA порталу Apollo.lv.
Правление Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) поддерживает предложение об отставке министра здравоохранения Даниэля Павлютса, сообщила президент LĢĀA порталу Apollo.lv.
Представители ассоциации указывают, что в ситуации кризиса в стране не было сделано достаточно для поддержки медицинского персонала и поддержания доверия ко многим решениям, принятым министром.
Вейде вспоминает, что до 2022 года медикам обещали поднять зарплату на 10%, однако, вместо этого было получено наполовину меньше - 4,5%.
"Хоть за последние годы зарплаты и выросли, этого недостаточно, притом, что изначально заработная плата была низкой. Сегодня, когда тяжесть кризиса несут на плечах работники сферы медицины, не обеспечить прибавку к зарплате в 10% в следующем году - неуважение к работникам системы здравоохранения", - сказали врачи.
Представители ассоциации также подчеркивают, что их не удовлетворяет коммуникация с правительством. Информацию врачи получают обрывочную, изменения в нормативных актах, это приводит в смятение как врачей, так пациентов, постоянно рождая непонимание и конфликтные ситуации. Серьезные решения принимаются без согласования с работниками отрасли, а также распространяются в СМИ еще до принятия решения и информирования ответственных институций.
"Мероприятия по вакцинации от Covid-19, введенные с октября, должны были быть введены еще в начале года. Более мотивирующая оплата за проведение вакцинации, подходящие условия для работы с высоким риском инфицирования, образовательные мероприятия, а также удобная и понятная обществу выездная вакцинация", - пишут представители ассоциации.
Кризис системы здравоохранения наступил вследствие слишком поздно принятых решений, говорится в заключении сообщения.
Напомним, Латвийское общество врачей (LĀB) потребовало отставки министра Павлютса.
После встречи с LĀB премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) признал, что напряженность между отраслью и министром здравоохранения достигла критической точки, и в то время, когда необходимо ежедневно решать острые вопросы для оказания медицинских услуг населению, министр здравоохранения должен иметь возможность сотрудничать с отраслью.