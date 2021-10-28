В маске - значит, оппозиционер. Что происходит с коронавирусом в Беларуси?

В Беларуси провели парад победы 9 мая несмотря на то, что шествие отменили даже в России, а спустя четыре месяца Александр Лукашенко (который на тот момент "переболел коронавирусом на ногах", как говорил он сам) заявил, что 97% белорусов переносят Covid-19 бессимптомно.

Однако после президентских выборов в августе 2020 года Лукашенко неожиданно изменил свою позицию: на встрече с Владимиром Путиным он размышлял об угрозе коронавируса и даже поблагодарил президента России за то, что белорусам дадут вакцину "Спутник V". Сам Лукашенко заявил, что будет прививаться только белорусской вакциной, которую обещают начать производить в 2023 году.

В декабре 2020 года в Беларуси объявили о закрытии наземных границ - правда только на выезд. Тогда многие эксперты говорили, что это решение продиктовано не опасениями за здоровье людей, а направлено на погашение протестов, охвативших страну после президентских выборов (ограничения на выезд из страны действуют по сей день).

Недавно Александр Лукашенко выдвинул свою гипотезу о пользе заболевания. Выступая перед медперсоналом одной из городских больниц он заявил, что Covid-19 может способствовать лечению раковых заболеваний.

"Онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются за медицинской помощью, а потому, что что-то вот происходит такое", - заявил Лукашенко.

Российские и белорусские онкологи на это заметили, что глава государства как минимум "ошибается" - в условиях пандемии во всем мире не хватает ресурсов на пациентов с другими диагнозами

Президенты с ботоксом и без

В октябре 2021 года, когда ситуация с коронавирусом в стране резко ухудшилась, Александр Лукашенко в очередной раз продемонстрировал нежелание следовать "драконовским методам" Запада: он отменил штрафы за отказ от ношения масок, назвав эту меру "издевательством над людьми" (сам он на публике часто появляется без маски), а также заявил, что принуждать людей к вакцине "дубинкой" не стоит: "Я не люблю насилие".

Вскоре после этого из вагонов метро исчезли объявления о соблюдении масочного режима. Корреспондент "Медиазоны" (издание признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) сообщал, что памятки сорвали также с окон троллейбусов и автобусов, а 22 октября минздрав отменил обязательное ношение масок.

"Лукашенко выписал рецепт, как пережить коронавирус и минздраву, и МВД", - заявила спустя два дня ведущая одного из государственных телеканалов.

23 октября ведущий провластного телеканала СТВ Евгений Пустовой заявил, что Лукашенко - "единственный президент, который в ковид не прятался от народа по бункерам, а от министров и журналистов - с помощью телеконференций", вероятно намекая на Владимира Путина, который во время пандемии меньше появлялся на публике и проводил совещания дистанционно.

"Бессонные ночи переживания отражались на лице главы государства - ботоксом не пользуется", - добавил ведущий.