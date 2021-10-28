28 октября в одном абзаце ⟩ "Рекорд" смертей, мобильный морг в RAKUS и Павлютс - "громоотвод"
Сегодня в Латвии новый антирекорд по количеству смертей от Covid-19, а больницы уже открывают мобильные морги. Рассказываем, чем запомнится 28 октября.
Сегодня в Латвии новый антирекорд по количеству смертей от Covid-19, а больницы уже открывают мобильные морги. Рассказываем, чем запомнится 28 октября.
События дня в одном абзаце
Сегодня в Латвии "рекорд" по умершим от Covid-19 за сутки - 64 смерти. В RAKUS за день умерли 20 человек с Covid-19 и начал работу мобильный морг. В Каунасе от Covid-19 скончалась роженица. Латвийская ассоциация семейных врачей поддерживает отставку Павлютса. Павлютс сказал, что министра здравоохранения используют как громоотвод. Не только у Павлютса выдалась плохая неделя. Глава LĀB распространяла ненаучную информацию о вакцинах и масках. Теперь ее могут сместить. В Лиепайской больнице, возможно, лечится пациент с поддельным сертификатом о вакцинации, а Госполиция начала проверку в связи с информацией об якобы поддельном сертификате Цимдарса. Тем временем медики пошутили над Госполицией о локдауне: интернет наслаждается перепиской. Комитет ЕП по правовым вопросам рекомендует лишить Ушакова депутатской неприкосновенности, а сын Шлесерса отстранен от работы в совете Liepajas autobusu parks. В Латвии пьяный водитель уничтожил автобусную остановку и уехал домой, а в России мужчина, переодевшись врачом, три дня ухаживал за бабушкой - в госпитале ее не кормили и не меняли подгузники.
Все обсуждают
Мы живем в такое время, когда легко потерять веру в человечество. В водовороте запоздалых и непродуманных решений, осуждая друг друга в тени угрозы собственному существованию, не остается сил чувствовать эмпатию и сострадание, и это можно понять, так как суровые времена требуют сурового отношения. Мы можем позволить себе эту роскошь - ожесточиться, стать бесчувственными, даже жестокими. Это часть инстинкта выживания. А есть те, для кого в пандемию отменены законы выживания и самосохранения; те, кому не позволено чувствовать себя слабыми и бессильными. Нет времени искать виновных, потому что рядом кто-то борется за то, чтобы дышать. Они не только спасают наши жизни, они сегодня стоят на страже человечества. С уважением и восхищением склоняя головы перед нашими врачами, публикуем мысли Ольги Салюки, врача Рижской Восточной клинической университетской больницы, о повседневной работе в изоляторе приемного отделения Covid-19.
Чем себя порадовать?
Расти в 90-е и нулевые - не самые простые времена - бывало тяжело, но были и отдушины, которые скрашивали это время. О них и наш тест! 💚
Соскучились по новостям в видеоформате? Ловите!