28 октября в одном абзаце ⟩ "Рекорд" смертей, мобильный морг в RAKUS и Павлютс - "громоотвод"

Мы живем в такое время, когда легко потерять веру в человечество. В водовороте запоздалых и непродуманных решений, осуждая друг друга в тени угрозы собственному существованию, не остается сил чувствовать эмпатию и сострадание, и это можно понять, так как суровые времена требуют сурового отношения. Мы можем позволить себе эту роскошь - ожесточиться, стать бесчувственными, даже жестокими. Это часть инстинкта выживания. А есть те, для кого в пандемию отменены законы выживания и самосохранения; те, кому не позволено чувствовать себя слабыми и бессильными. Нет времени искать виновных, потому что рядом кто-то борется за то, чтобы дышать. Они не только спасают наши жизни, они сегодня стоят на страже человечества. С уважением и восхищением склоняя головы перед нашими врачами, публикуем мысли Ольги Салюки, врача Рижской Восточной клинической университетской больницы, о повседневной работе в изоляторе приемного отделения Covid-19.