В Балвской больнице будет создано еще одно отделение для больных Covid-19

В начале октября в связи с быстрым увеличением числа госпитализированных пациентов с Covid-19 объединение Балвской и Гулбенской больниц вновь открыло отделение для пациентов с Covid-19 в Балви на 14 коек. С учетом стремительного роста числа пациентов, поступающих в стационар с коронавирусом, и 100%-ой загрузки отделения Covid-19 было принято решение о выделении дополнительных коек.

Поэтому на следующей неделе объединение больниц откроет в Балви дополнительное 10-местное отделение для пациентов с Covid-19.

Отделение Covid-19 открывается путем перепрофилирования педиатрического отделения. В больнице поясняют, что педиатрический профиль не закрыт, а интегрирован в терапевтическое отделение, как было раньше.

Больница также указывает, что пациенты с положительным тестом на Covid-19 немедленно переводятся в отделение Covid-19, минуя приемное. Поэтому нет оснований для опасений относительно возможного контакта с этими пациентами в приемном отделении.

Как сообщалось, в начале этой недели несколько больниц с отделениями для пациентов с коронавирусом оказались полностью заполнены. Такая ситуация наблюдается в больнице Балви, Лудзенском медицинском центре, больницах Кулдиги и Бауски, клинике Цесиса и Стренчской психоневрологической больнице.

В нескольких стационарах - в Кулдиге, Балви, Тукумсе и Лиепае - также на 100% заполнены койки в отделениях интенсивной терапии Covid-19.