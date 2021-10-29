"Ждём близнецов". Роналду сообщил, что вновь станет отцом
В семье нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и его девушки Джорджины Родригес будет пополнение.
В семье нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и его девушки Джорджины Родригес будет пополнение.
Издание Hola сообщило, что Джорджина ждёт ребёнка от футболиста и находится на 12-й неделе беременности. Позже эту информацию подтвердил и сам Роналду, который опубликовал фотографию, где он обнимается с Родригес и держит в руках снимок УЗИ.
"Рад сообщить, что мы ждём близнецов. Наши сердца полны любви. Не можем дождаться встречи с вами", - написал Роналду в Instagram.
36-летний Роналду является отцом четверых детей. Криштиану-младший родился в 2010 году, близнецы Ева и Матео появились на свет в 2017 году при помощи суррогатного материнства, а Алана Мартина, родившаяся в том же 2017 году, стала первым совместным ребёнком португальца и Родригес.