"Ждём близнецов". Роналду сообщил, что вновь станет отцом

Издание Hola сообщило, что Джорджина ждёт ребёнка от футболиста и находится на 12-й неделе беременности. Позже эту информацию подтвердил и сам Роналду, который опубликовал фотографию, где он обнимается с Родригес и держит в руках снимок УЗИ.

"Рад сообщить, что мы ждём близнецов. Наши сердца полны любви. Не можем дождаться встречи с вами", - написал Роналду в Instagram.