Пт, 29.10.2021
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Марис Мичеревскис, депутат Сейма

"Ждём близнецов". Роналду сообщил, что вновь станет отцом

В семье нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и его девушки Джорджины Родригес будет пополнение.

Издание Hola сообщило, что Джорджина ждёт ребёнка от футболиста и находится на 12-й неделе беременности. Позже эту информацию подтвердил и сам Роналду, который опубликовал фотографию, где он обнимается с Родригес и держит в руках снимок УЗИ.

"Рад сообщить, что мы ждём близнецов. Наши сердца полны любви. Не можем дождаться встречи с вами", - написал Роналду в Instagram.

36-летний Роналду является отцом четверых детей. Криштиану-младший родился в 2010 году, близнецы Ева и Матео появились на свет в 2017 году при помощи суррогатного материнства, а Алана Мартина, родившаяся в том же 2017 году, стала первым совместным ребёнком португальца и Родригес.


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