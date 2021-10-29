Усик рассказал, как праздновал победу над Джошуа
Украинский боксёр Александр Усик рассказал, как праздновал победу над британцем Энтони Джошуа.
Украинский боксёр Александр Усик рассказал, как праздновал победу над британцем Энтони Джошуа.
Напомним, украинец Александр Усик одержал уверенную победу над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей. Бой продлился все 12 раундов и завершился со счётом 116-112, 117-114, 115-113.
Благодаря этой победе Усик стал обладателем чемпионских поясов WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
Украинец признался, что после победы над Джошуа не мог уснуть всю ночь. Его слова приводит The Daily Mail.
"После победы мы вернулись в отель и заказали вкусную еду. Я старался уснуть, но так и пролежал без сна в кровати до самого утра. Что кушал? Куриный суп и гречку с грибами.
Не собираюсь праздновать победу над Джошуа так, как это делал Энди Руис. Даже сейчас за обеденным столом пока все наслаждаются вином, я продолжаю наслаждаться вкусом негазированной воды", - сказал Усик.
34-летний украинец Александр Усик за время своей профессиональной карьеры провёл 19 боёв, победив в каждом из них (13 раз - нокаутом). 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 - нокаутом) и потерпел два поражения в карьере.