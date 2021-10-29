Усик рассказал, как праздновал победу над Джошуа

Напомним, украинец Александр Усик одержал уверенную победу над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей. Бой продлился все 12 раундов и завершился со счётом 116-112, 117-114, 115-113.

Благодаря этой победе Усик стал обладателем чемпионских поясов WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

Украинец признался, что после победы над Джошуа не мог уснуть всю ночь. Его слова приводит The Daily Mail.

"После победы мы вернулись в отель и заказали вкусную еду. Я старался уснуть, но так и пролежал без сна в кровати до самого утра. Что кушал? Куриный суп и гречку с грибами.

Не собираюсь праздновать победу над Джошуа так, как это делал Энди Руис. Даже сейчас за обеденным столом пока все наслаждаются вином, я продолжаю наслаждаться вкусом негазированной воды", - сказал Усик.