Фото ⟩ Цукерберг рассказал, как теперь будет называться Facebook
Компания Facebook изменит название на Meta. Об этом заявил основатель компании Марк Цукерберг на презентации ее ребрендинга, пишет "Медуза" со ссылкой на Washington post.
Компания Facebook изменит название на Meta. Об этом заявил основатель компании Марк Цукерберг на презентации ее ребрендинга, пишет "Медуза" со ссылкой на Washington post.
"С сегодняшнего дня мы будем называться Meta", - заявил Цукерберг в ходе презентации ребрендинга компании.
Он также представил новый логотип компании.
Breaking: Facebook’s new name will be Meta https://t.co/VJ6bdVzlBF pic.twitter.com/seGwRJ8gMW— The Verge (@verge) October 28, 2021
По словам Цукерберга, смена названа должна показать, что компания Facebook - это не только одноименная соцсеть, но и другие проекты.
Социальная сеть Facebook сохранит свое название и логотип.