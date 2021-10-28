Чт, 28.10.2021
Как всегда, лучший козел отпущения - это начальник, или в данном случае - премьер-министр. Карлис Шадурскис, депутат Сейма
Карлис Шадурскис, депутат Сейма

Фото ⟩ Цукерберг рассказал, как теперь будет называться Facebook

Компания Facebook изменит название на Meta. Об этом заявил основатель компании Марк Цукерберг на презентации ее ребрендинга, пишет "Медуза" со ссылкой на Washington post.

"С сегодняшнего дня мы будем называться Meta", - заявил Цукерберг в ходе презентации ребрендинга компании.

Он также представил новый логотип компании.

По словам Цукерберга, смена названа должна показать, что компания Facebook - это не только одноименная соцсеть, но и другие проекты.

"Сейчас наш бренд так тесно связан с одним продуктом. Но со временем, я надеюсь, нас будут рассматривать как компанию-метавселенную", - заявил Цукерберг.

Социальная сеть Facebook сохранит свое название и логотип.


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