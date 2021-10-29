За пределами Риги очередь на вакцинацию нужно ждать несколько недель: NVD комментирует ситуацию

LTV получил жалобы от зрителей, что в то время, когда вакцинация против Covid-19 является приоритетом, сложно быстро получить вакцину.

Женщина сообщила LTV, что ее 86-летний отец еще не был вакцинирован против Covid-19, но решил сделать прививку на этой неделе. Женщина обратилась к семейному врачу в Риге, но помощник врача ответил, что вакцинация в настоящее время не проводится из-за отсутствия вакцины.

Вакцинация на дому - единственный способ сделать прививку от Covid-19 отцу женщины. Затем женщина позвонила по номеру 8989, где ее спросили, связывался ли с ней семейный врач, и, в конце концов, ей ответили: если никто не свяжется с ней в течение недели, пусть еще раз позвонит по этому номеру.

Конкретный семейный врач не согласилась на интервью с LTV и, как объясняет Национальная служба здравоохранения (NVD), она не заказывала вакцины против Covid-19 в течение последних трех недель.

Другие люди также сказали LTV, что им нужно ждать даже две или три недели в условиях, когда вакцинация является приоритетом.

Мужчина из Резекне сообщил, что ему предложили вакцинацию 9 ноября. LTV проверил, что самое быстрое время для получения вакцины от Covid-19 в Резекненской больнице - 16 или 17 ноября.

Лица, ответственные за вакцинацию, отметили, что вакцины хватает на всех, но организационная и плановая сторона, а также возможности вакцинации практически исчерпаны. Ответственные органы обещают найти решения в ближайшем будущем, потому что, например, в Риге крупные центры вакцинации работают с неполной мощностью, а в других местах интерес оказался выше, чем ожидалось изначально.

Ева Юхневича, руководитель проекта отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения, объяснила LTV, что изначально существовали различные возможности вакцинации, и люди не использовали их летом, но сейчас отслеживается спрос и мощности и возможности увеличиваются, чтобы люди могли сделать прививку.

Ситуация в Резекненском крае обсуждалась в среду, 28 октября, с председателем Резекненского самоуправления, потому что департамент здравоохранения разработал общий алгоритм для всех самоуправлений, согласно которому пожилые люди могут получить вакцину в кратчайшие сроки. В случае с городом Резекне, однако, в настоящее время ведутся работы по двум направлениям, по которым вакцину могло бы получить больше людей, и Юхневича пообещала, что не придется ждать несколько недель - реакция "будет намного быстрее".

Юхневича также пояснила, что до 7 ноября все семейные врачи должны обратиться к пожилым людям в своей практике, а к 14 ноября нужно начать вакцинацию, если пенсионер согласился. Чтобы это можно было обеспечить, в настоящее время вмешались муниципалитеты и Национальные вооруженные силы.