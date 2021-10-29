Как работают ковид-пропуска в Европе и когда их отменят

В Эстонии без ковид-сертификата теоретически нельзя пойти в бар или ресторан, но на деле проверяют их далеко не во всех питейных заведениях.

В Латвии до 14 ноября вообще введен новый локдаун с ночным комендантским часом, работой из дому и закрытием большинства магазинов, а что касается ковид-сертификатов, то они обязательны для работников тех сфер, где невозможно работать заочно.

Литва свой сертификат назвала "паспорт возможностей", и без него по идее нельзя попасть в бар или ресторан, в магазин (кроме продовольственных), в любые увеселительные заведения, а также в парикмахерскую или салон красоты.

Как обстоят дела в "старой" Европе? Корреспонденты Би-би-си в разных странах совместными усилиями нарисовали общую картину.

Хью Скофилд ФОТО: BBC

Италия ввела, вероятно, самые жесткие правила в Европе. "Зеленый пропуск" с куар-кодом - свидетельство о по меньшей мере одной прививке от ковида, отрицательном результате теста или о том, что человек уже переболел - нужно показывать везде: в ресторанах, кинотеатрах, спортзалах, поездах. Без него не пустят и на работу.

"Пропуска проверяют регулярно, и мои родные, прилетев из Британии, были потрясены, насколько строго здесь соблюдают ковидные правила, включая ношение масок", - сообщает корреспондент Би-би-си Марк Лоуэн.

Во Франции, как передает наш корреспондент, "санитарный пропуск" удивительно быстро стал привычной обыденностью, и мало кто задумывается, предъявляя его на своем смартфоне при входе в бар, кино, музей, или при посадке на поезд или самолет.

В Нидерландах, по впечатлениям корреспондента Би-би-си, дела обстоят совсем иначе.

"Пропуска были введены 25 сентября, но ни в одном пляжном баре, ресторане, кафе или музее у меня ни разу его не спросили, - передает Анна Холлиган, - хотя по правилам все старше 12 лет должны показывать ковид-пропуск, не нужен он только в магазинах и на спортивных соревнованиях".

Guy Delauney in Slovenia ФОТО: BBC

Дания еще в апреле первой в Европе ввела "коронавирусные пропуска", но отменила их уже в сентябре вместе со всеми прочими ограничениями, объявив, что эпидемия ковида в стране побеждена.

В Германии в связи с ковид-сертификатами появились новые непонятные иностранцам знаки-объявления. На дверях многих ресторанов, кафе и баров теперь можно увидеть лаконичное объявление "2G". Это значит, что сюда допускаются только либо привитые (geimpft), либо вылечившиеся от ковида (genesen).

Если же такого объявления нет, то это значит, что здесь применяется обычное правило 3G, то есть, сюда можно войти и с отрицательным результатом теста.

Как граждане относятся к ковид-сертификатам?

Большинство голландцев приняло ковид-пропуска как средство возвращения к нормальной жизни, но проверяют их в Нидерландах без лишнего рвения. По данным одного недавнего исследования, на деле сканируют куар-коды две трети кафе и ресторанов в стране.