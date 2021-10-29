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Рано утром по улице Пярну в Руйиене ехала велосипедистка, которую, несмотря на осторожность на дороге, насмерть сбил водитель Volvo, сообщает Degpunktā.

Мост через речку Руя кажется местным жителям неудобным. Жители Руйиены говорят, что его стоит избегать, особенно пешеходам или велосипедистам. Отсутствие тротуара означает, что вам придется идти по дороге, а грузовики, и нерадивые водители будут проезжать прямо мимо вас.

Айя, мать троих детей, рассказывает, что по соответствующей улице машины едут очень быстро, и это очень опасно. Местная жительница Инта подтверждает это.

Плохие прогнозы о последствиях отсутствия дорожного покрытия сбылись, 27 октября, рано утром. Андрис живет близко к мосту и, сидя в своей комнате около 7:30, услышал звук аварии.

Андрис рассказывает, что проснулся от света машины и почувствовал, что что-то не так.

За рулем Volvo ехала женщина, направлявшаяся в сторону Валмиеры. Непонятно, почему водитель не заметила велосипедистку. Местные жители утверждают, что пострадавшая всегда соблюдала меры безопасности при поездке на велосипеде.

Женщина была активным человеком, часто каталась на велосипеде, ходила в лес собирать грибы и ягоды.

Одна из местных жительниц вспоминает, что у сбитой дамы при езде на велосипеде на спине всегда был светоотражающий жилет, в результате чего не заметить ее было нельзя. Вы можете не заметить велосипедный фонарик, но такой жилет водители видят очень хорошо.

Полиция сообщает, что пока неизвестно, что помешало водителю Volvo заметить женщину на велосипеде, потому что та не была в состоянии алкогольного опьянения.