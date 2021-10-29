Количество полностью привитых латвийцев приближается к миллиону
Полностью вакцинацию от Covid-19 в Латвии завершили 998 647 человек, что составляет 53% жителей страны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Полностью вакцинацию от Covid-19 в Латвии завершили 998 647 человек, что составляет 53% жителей страны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За четыре дня на этой неделе привито не менее 46 301 человека, или в среднем 11 576 человек в день. Эти данные еще могут измениться по мере ввода информации учреждениями, которые проводят вакцинацию.
В среду от Covid-19 привиты 10 600 человек, в том числе 5153 получили первую прививку, а 2100 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 2474 человека привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз. Еще 873 человека получили дополнительную дозу вакцины.
В соответствии с данными Центрального статистического управления о численности населения в июле 2021 года, которое составляло 1 882 200 человек, в настоящее время полностью привито 53% населения страны.