Количество полностью привитых латвийцев приближается к миллиону

За четыре дня на этой неделе привито не менее 46 301 человека, или в среднем 11 576 человек в день. Эти данные еще могут измениться по мере ввода информации учреждениями, которые проводят вакцинацию.

В среду от Covid-19 привиты 10 600 человек, в том числе 5153 получили первую прививку, а 2100 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 2474 человека привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз. Еще 873 человека получили дополнительную дозу вакцины.