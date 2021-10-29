Антиваксер популярнее премьера. Почему Латвия отправилась в новый локдаун, и кто в этом виноват?

Латвийское общество врачей в ответ потребовало отставки министра и заявило, что минздрав перекладывает на врачей ответственность за свои ошибки - например, плохо организованную вакцинацию.

Все это происходит на фоне самого жесткого с начала пандемии локдауна - магазины первой необходимости работают до семи вечера, все остальное закрыто. С восьми вечера действует комендантский час.

Виноваты все

Во время одной из пресс-конференций премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что сложившаяся ситуация - ответственность всего общества, а не одного правительства.

По его словам, проблема не только и не столько в уровне заболеваемости, сколько в низком уровне вакцинации. И тут Латвия - одна из лидеров в ЕС, только с конца.

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На начало локдауна 21 октября полный курс вакцинации прошли 49% населения, это был пятый с конца показатель в Европе. Массовая вакцинация началась в мае, с тех пор любой желающий вне зависимости от возраста и состояния здоровья мог получить одну из одобренных в Евросоюзе вакцин.

Но если в мае ежедневно вакцинировались до 23 тысяч человек, то уже летом - не больше пяти тысяч. "Заболеваемость была низкой, люди наслаждались летом", - так низкие темпы вакцинации объяснил пресс-секретарь минздрава Оскар Шнайдер.

Сейчас локдаун и обязательная вакцинация представителей ряда профессий вновь подняли темпы вакцинации: к вечеру 28 октября полностью привились уже более 52% жителей.

Псевдопрививочники

Как выяснилось, в Латвии существует практика фиктивной вакцинации и покупки сертификатов о прививках.

Государственная полиция ведет более двадцати уголовных дел о фиктивной вакцинации, в них фигурируют более десяти медработников. По неофициальной информации, сертификат о прививке без самой прививки можно купить за 200-300 евро.

В начале октября 2021-го вся страна обсуждала трагический случай: от коронавируса умерла учительница. И судя по предварительным данным, она не хотела прививаться - несмотря на обязанность сделать это - и ее сын, видимо, купил и подарил ей сертификат.

Национальная лаборатория микробиологии получает как минимум по десять "подозрительных" анализов в неделю.

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Речь идет о вроде бы вакцинированных пациентах, которые попадают в больницу с тяжелой формой коронавируса, а потом оказывается, что в их крови нет антител, которые должны были бы появиться после вакцинации. Такие анализы могут стать поводом проверки и новых дел.

Опять русские?

Политики и медики рассуждают, почему жители Латвии никак не хотят прививаться, если плюсы вакцинации, вроде, очевидны: 78% заразившихся коронавирусом сейчас - не привиты, 85% пациентов с тяжелой формой - тоже не привиты.

Одна из версий, которую обсуждают в латвийском обществе - меньше всего вакцинировано русскоязычное население, это почти четверть от всех жителей Латвии.

А причина этого: государство начинало информационную кампанию на латвийском языке, поэтому русскоязычные не до конца поняли серьезность ситуации.