Видео ⟩ Уставший водитель повредил три чужих автомобиля

Для трех автовладельцев, припарковавших свои автомобили на обочине дороги улицы Буллю у 35-го дома, ночь с 27 на 28 октября оказалась совершенно неспокойной. Около 2 часов ночи в колонну из припаркованных автомобилей врезался Volkswagen.

Серебристая Audi первой приняла на себя удар, красная Audi, стоявшая рядом с ней, также была повреждена, а замыкающая ряд Toyota в результате удара откатилась на несколько метров вперед.

Владелица одного из поврежденных автомобилей, рассказала о пережитом ночью.

"Какой-то парень въехал. Уснул. Сам остался на месте происшествия, вызвал полицию, приехала "Скорая". В половине третьего ночи я подошла к полицейским, сказали сфотографировать номер протокола, после чего я могла идти домой спать. Вот и все.

Сама этого парня не видела, потому что он был в машине скорой помощи. В больницу его не повезли. Затем он приехал на другой машине и тросом эвакуировал свою поврежденную", - рассказала владелица Audi.

В четверг сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что последний инцидент не был связан с серьезными правонарушениями, такими как агрессивное или вождение в нетрезвом виде. По факту ДТП возбуждено административное дело, и вероятно, что виновный будет оштрафован на символическую сумму.