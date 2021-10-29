Мельникова рассказала Урганту, как судьи лишили её золота ЧМ

Мельникова была лучшей в вольных упражнениях, набрав 14,000 балла. Однако команда Японии подала протест, который был удовлетворён, после чего Маи Мураками поднялась на первое место, опередив Мельникову на 0,066 балла.

"Получилось так, что мне не дали полную сложность программы и мне не засчитали поворот, так как посчитали, что я его не докрутила. Меня поставили изначально на первое место. Выступила японка, ей так же не дали сложности, но потом они подали протест на то, что они хотят сложность выше. Ей пересмотрели программу и засчитали протест.

Мы не успели подать протест, к сожалению. На подачу протеста есть всего 4 минуты после вывода оценки. Его вообще подали, но, так как тренеры опоздали на 2 минуты, его отклонили. Случилась вот такая ситуация", - рассказала Мельникова.

На прошедшем мировом первенстве 21-летняя Мельникова завоевала золото в личном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.