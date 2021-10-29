Сказал, что мне надо перерезать горло: латвийский телеведущий регулярно получает угрозы

Цериньш написал в Twitter, что за последние годы получил угрозы об избиении. Его беременной супруге Лелде желают смерти. Айвис отметил, что подавал заявления в Госполицию, но они все были возвращены.

Позже телеведущий отреагировал на слова начальника полиции Арманда Рукса о том, что "неприемлемо, что в реальной жизни подвергаются преследованию и получают угрозы люди, которые борются с кризисом, вызванным пандемией Covid-19". Цериньш рад, что этот вопрос сдвинулся с места:

"Следует помнить, что мы не враги друг другу. Цель у всех одна - быстрее расправиться с вирусом".

Изданию "Kas Jauns?" Цериньш рассказала про два конкретных случая. Он признался, что на работе часто сталкивается с враждебными высказываниями, а бывает и получает угрозы физической расправы.

"Они шли от конкретного человека, из конкретного дома недалеко от нашего рабочего места на улице Блауманя. Угрожали, чтобы я не использовал термины "антиваксер" или я за это "получу по лицу". Бить якобы будут на Блауманя, дождутся меня после работы. Об этом я написал заявление в полицию, но мне ответили, что нет основания заводить дело", - сказал Цериньш.

Однако весной Цериньш обратился в полицию после того, как "известная компания нарушителя общественного порядка" поджидала Айвиса у работы:

"Они сознательно нарушили закон, просто провоцируя и ожидая, что кто-то нападет на них, а затем они бы сказали - видите, нас обижают!

Чем это кончилось? Он написал заявление в полицию о том, что я на него напал! В тот же вечер в своем прямом эфире заявил, что мне надо перерезать горло, что моя жена - сучка, а сын - ублюдок".

Он сказал это в эфире, после при присылал личные сообщения подобного содержания. Телеведущий заметил, что он боится не столько о себе, сколько о родных: "У меня двое маленьких детей. И если кто-то мне все-таки перережет горло, как угрожали, кто позаботится о моих детях".

Возможно, Айвису угрожал тот самый мужчина, о котором Госполиция уже начала проверку. Мужчина на видео в Старой Риге агрессивно себя вел с депутатом Юрисом Пуце.

Автор видео, размещенного в социальных сетях, следит за политиком на улице и высказывает грубости не только в адрес Пуце, но, конечно, и на других неназванных политиков. Мужчина также заявляет, что "вас всех будут судить в конце срока" по самому строгому приговору, и он надеется, что к тому времени возобновят "повешение и расстрел". В ролике политик торопился и не реагировал. Он свой путь, сел в машину и не уехал.