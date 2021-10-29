Выявлено 2758 новых случаев Covid-19, скончались 25 человек

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:

один человек в возрасте от 30 до 39 лет;

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

три человека в возрасте от 50 до 59 лет;

шесть человек в возрасте от 60 до 69 лет;

четыре человека в возрасте от 70 до 79 лет;

восемь человек в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 22 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1996 (72,4%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 762 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость составила 1796,9 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 29 633 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,3%.

За последние две недели в стране выявлено 33 404 новых случая Covid-19.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 214 460 человека, 3188 человека с этим заболеванием умерли.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось с 1439 до 1495 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 199 пациентов с Covid-19, выписаны 107.