Выявлено 2758 новых случаев Covid-19, скончались 25 человек

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:
- один человек в возрасте от 30 до 39 лет;
- один человек в возрасте от 40 до 49 лет;
- три человека в возрасте от 50 до 59 лет;
- шесть человек в возрасте от 60 до 69 лет;
- четыре человека в возрасте от 70 до 79 лет;
- восемь человек в возрасте от 80 до 89 лет;
- два человека в возрасте от 90 до 99 лет.
Из умерших за последний день 22 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3 были вакцинированы.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1996 (72,4%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 762 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость составила 1796,9 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 29 633 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,3%.
За последние две недели в стране выявлено 33 404 новых случая Covid-19.
Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 214 460 человека, 3188 человека с этим заболеванием умерли.
Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось с 1439 до 1495 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За минувшие сутки госпитализированы 199 пациентов с Covid-19, выписаны 107.
В настоящее время в больницах находятся 1307 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 188 человек тяжелое.