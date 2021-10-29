Пт, 29.10.2021
У нас тут война
Ольга Салюка, врач Рижской Восточной клинической университетской больницы

В Австрии пропал без вести гражданин Латвии

ФОТО: Valsts policija

Сотрудники полиции Риги разыскивают без вести пропавшего Данила Шаманского 1998 года рождения.

Молодой человек 20 октября этого года около 15:40 сел в самолет авиакомпании Ryanair и вылетел в Вену, где в 16:40 покинул самолет, и до настоящего времени не сообщил о своем местонахождении.

Полиция призывает ознакомиться с фотографией Данила и отозваться всех, кто знает его текущее местонахождение, позвонив по телефону 67086800 или 110!


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