В Австрии пропал без вести гражданин Латвии
Сотрудники полиции Риги разыскивают без вести пропавшего Данила Шаманского 1998 года рождения.
Сотрудники полиции Риги разыскивают без вести пропавшего Данила Шаманского 1998 года рождения.
Молодой человек 20 октября этого года около 15:40 сел в самолет авиакомпании Ryanair и вылетел в Вену, где в 16:40 покинул самолет, и до настоящего времени не сообщил о своем местонахождении.
Полиция призывает ознакомиться с фотографией Данила и отозваться всех, кто знает его текущее местонахождение, позвонив по телефону 67086800 или 110!