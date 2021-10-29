Предприниматели выбирают Ригу из-за Рижского порта

Одна из них - SIA «Baltic Bearing Company Riga», основанная в 2012 году. Вложив в производственные мощности 14 миллионов евро иностранного капитала, компания предлагает своим клиентам широкий ассортимент подшипников латвийского производства, упаковку и хранение готовой продукции, а также и логистику. Производственные мощности позволяют выпускать до 11 миллионов единиц подшипников в год и дают возможность осваивать и изготавливать новые виды подшипников по заказу клиентов.

«Наши основные рынки сбыта - страны СНГ и Евросоюза, в том числе Украина, Россия, Польша, Чехия, Греция и другие страны. Учитывая, что мы экспортируем почти 90% произведенной продукции, создание производственного предприятия в Рижском порту было естественным, потому что таким образом мы можем упростить получение сырья и отгрузку готовой продукции морем», - пояснила Анна Эшенвалде-Филимонова, административный директор компании.

Компания использует более 200 единиц современного высокоточного оборудования для производства своей продукции и оказания услуг, а качество конечной продукции контролируется в специальной лаборатории, расположенной на месте производства. Всю эту работу выполняют более 100 сотрудников, все из которых были вакцинированы против вируса Covid19, чтобы обеспечить непрерывную работу производства.

По словам Джеффри Соммерса, профессора экономики Университета Висконсин-Милуоки, рост экспорта в Латвии является значительным, а развитие производственных компаний, таких как «Baltic Bearing Company Riga», показывает, что латвийская экономика становится сильнее и может быть устойчивой перед лицом внешних потрясений. «Кто-то может возразить, что производство не является тем, что приносит наибольший доход сегодня, как это было в прошлом. Но даже если это так, именно производство создает некую культуру эффективности. Производство увеличивает ценность созданных вами вещей. Но главное преимущество состоит в том, что оно создает структуру здоровой экономики. Это очень положительно сказывается на экономике в целом», - подчеркнул Дж. Соммерс.

Следует отметить, что стратегия развития Рижского Свободного порта предусматривает привлечение в порт все большего числа производственных предприятий, таким образом, создавая портовый бизнес-кластер, где возможности логистики обеспечивают развитие производства, а производство - рост логистических компаний.

На территории Рижского Свободного порта работает около 200 компаний, в том числе 36 стивидорных компаний (терминалы по перевалке грузов). В бизнес-кластере Рижского порта работают более 4000 сотрудников.