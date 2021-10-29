Галерея ⟩ Новинка от Maxima! У одного из магазинов установлен первый уличный киоск депозитной системы

Всего в сети магазинов Maxima планируется установить 100 наружных депозитных киосков и 36 решений тароматов для помещений. Депозитные уличные киоски и тароматы начнут работать вместе с началом работы единой депозитной системы во всей стране - 1 февраля 2022 года.
В уличных киосках будут находиться тароматы для сдачи упаковки. Принцип их действия очень прост - после помещения в них использованной стеклянной, пластмассовой (PET) или металлической упаковки напитков с соответствующей маркировкой депозитной системы и штрих-кодом автоматически будет рассчитываться общая сумма, которую покупатель сможет получить обратно в виде купона, чтобы позже использовать его для оплаты покупки в указанном в купоне магазине. За каждую сданную упаковку можно будет получить обратно внесенные на депозит при покупке напитка 0,10 евро.
"Осознавая важность введения депозитной системы, мы сегодня с большой радостью знакомим общество с первым депозитным уличным киоском, который расположен возле магазина Maxima. Депозитные уличные киоски станут удобным способом сдачи упаковки на переработку и помогут сократить количество отходов, что будет способствовать созданию более чистой и зеленой среды.
В общей сложности Maxima Latvija планирует установить 136 тароматов и депозитных киосков, которые для удобства жителей будут находиться поблизости от торговых точек. Maxima Latvija является одним из первых розничных продавцов, которые своевременно начали готовиться к депозитной системе, и запланированный объем инвестиций в создание инфраструктуры составляет около 2 миллионов евро", - говорит директор отдела соответствия деятельности Maxima Latvija Элина Стибеле.
"Уличные киоски являются важной частью инфраструктуры депозитной системы, которая станет местом регулярной остановки по дороге в магазин для той части жителей, в домохозяйствах которых потребляется большой объем упакованных напитков. В этом киоске будут стоять даже два таромата большой мощности, что заметно облегчит и ускорит процесс сдачи упаковки.
Участие каждого продавца очень важно, потому что именно продавцы позволят обеспечить как можно более широкое покрытие депозитными пунктами на всей территории Латвии, способствуя таким образом эффективному хозяйственному обслуживанию и переработке самых распространенных напитков", - комментирует председатель правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.