Галерея ⟩ Новинка от Maxima! У одного из магазинов установлен первый уличный киоск депозитной системы

Всего в сети магазинов Maxima планируется установить 100 наружных депозитных киосков и 36 решений тароматов для помещений. Депозитные уличные киоски и тароматы начнут работать вместе с началом работы единой депозитной системы во всей стране - 1 февраля 2022 года.

Как это работает?

В уличных киосках будут находиться тароматы для сдачи упаковки. Принцип их действия очень прост - после помещения в них использованной стеклянной, пластмассовой (PET) или металлической упаковки напитков с соответствующей маркировкой депозитной системы и штрих-кодом автоматически будет рассчитываться общая сумма, которую покупатель сможет получить обратно в виде купона, чтобы позже использовать его для оплаты покупки в указанном в купоне магазине. За каждую сданную упаковку можно будет получить обратно внесенные на депозит при покупке напитка 0,10 евро.

Почему это важно?

"Осознавая важность введения депозитной системы, мы сегодня с большой радостью знакомим общество с первым депозитным уличным киоском, который расположен возле магазина Maxima. Депозитные уличные киоски станут удобным способом сдачи упаковки на переработку и помогут сократить количество отходов, что будет способствовать созданию более чистой и зеленой среды.

В общей сложности Maxima Latvija планирует установить 136 тароматов и депозитных киосков, которые для удобства жителей будут находиться поблизости от торговых точек. Maxima Latvija является одним из первых розничных продавцов, которые своевременно начали готовиться к депозитной системе, и запланированный объем инвестиций в создание инфраструктуры составляет около 2 миллионов евро", - говорит директор отдела соответствия деятельности Maxima Latvija Элина Стибеле.

"Уличные киоски являются важной частью инфраструктуры депозитной системы, которая станет местом регулярной остановки по дороге в магазин для той части жителей, в домохозяйствах которых потребляется большой объем упакованных напитков. В этом киоске будут стоять даже два таромата большой мощности, что заметно облегчит и ускорит процесс сдачи упаковки.