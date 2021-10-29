Дина Аверина повторила рекорд Евгении Канаевой по числу золотых медалей ЧМ

В пятницу, 29 октября, российские художественные гимнастки выиграли золотые медали чемпионата мира в командном турнире. Второй стала команда Италии, а третье место заняла сборная Беларуси.

В групповых упражнениях за российскую команду выступили Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва.

В командном турнире учитываются восемь оценок спортсменок страны в отдельных видах индивидуального многоборья в квалификации и две оценки команды в групповом многоборье.

Таким ообразом, золото получат не только спортсменки, которые выступали в групповом многоборье, но также Дина и Арина Аверины. Отметим, что Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира, повторив рекорд Евгении Канаевой.

"Дина Аверина - большая умница. Я желаю ей завтра стать 18-кратной чемпионкой, она большая умница. Если Дина меня обойдёт, я буду счастлива. Дай бог. Загадывать не будем, но я искренне хочу, чтобы у неё это получилось", - цитирует Канаеву "Матч ТВ".