В Литве 3303 новых случаев Covid-19, 26 человека скончались

Литва

Среди скончавшихся 17 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходит лечение 1831 пациент с Covid-19, 146 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16 700 молекулярных (ПЦР) тестов и 9 100 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей в Литве продолжал расти и составил 14 047 случая. Доля положительных ответов среди тестов выросла до 14,6%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 7625 тестов на Covid-19, позитивный результат дали 1679 из них, скончались 11 человек с коронавирусом.

1010 позитивных тестов принадлежат невакцинированным, а 669 полностью вакцинированным людям.

По состоянию на утро пятницы в Эстонии госпитализированы 536 пациентов с коронавирусом. 370 пациентам стационарное лечение требуется из-за тяжелой формы Covid-19, из них 260 пациентов не вакцинированы (70%), а у 110 пациентов (30 процентов) завершен курс вакцинации.