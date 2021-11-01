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Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одержал убедительную победу на президентских выборах, состоявшихся в минувшее воскресенье. По мнению экспертов, в том числе, представителей СМИ, победа нынешнего лидера Узбекистана была предсказуема.

Андрей Антонов

По данным Центризбиркома Узбекистана, победу на выборах одержал действующий глава государства Шавкат Мирзиёев. За переизбрание Мирзиёева проголосовали 80,1% избирателей, сообщил в понедельник, 25 октября, глава ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев. По предварительным данным, в выборах участвовали 16 212 343 человека, явка составила 81,62%.

ФОТО: Пресс-фото

Узбекистан – страна с наибольшим населением в Центральной Азии, которая в последние годы сделала большой рывок в экономическом и общественном развитии, добилась заметного прогресса в области прав человека. Отмечается, что конкурентами избранного Президента в предвыборной кампании стали еще четыре политика, которые выступали со своими программами, однако они оказались не столь популярны в стране.

Подчеркивается активность электората на выборах, где уже к 17.00 часам местного времени уже проголосовали более 70 процентов избирателей. Многочисленные международные наблюдатели, в том числе представители Европейского парламента, считают, что подготовка к выборам была «эффективной и профессиональной», а само воскресное голосование было отмечено отсутствием серьезных нарушений.

Эксперты, среди которых представители СМИ (а за ходом выборов наблюдали более 1000 наблюдателей и журналистов из разных стран мира) отмечают: победа действующего главы государства Шавката Мирзиёева была предсказуема. После его избрания Президентом в 2016 году налицо значительные позитивные перемены, которые признаются как в стране, так и на международной арене.

ФОТО: Пресс-фото

Важной составляющей деятельности Шавката Мирзиёева является его ведущая роль в укреплении в республике мира и стабильности, межнационального и межконфессионального согласия, в повышении культурно-духовного уровня населения, проведении прагматичной внешней политики. Экономические показатели наглядно свидетельствуют о развитии народного хозяйства Узбекистана за последние пять лет.

Победе Шавката Мирзиеева также способствовала его обширная и конкретная программа на ближайшие пять лет. Программой предусмотрено увеличение ВВП на душу населения в 1,6 раза, объема промышленного производства - в 1,4 раза, производительности труда — в два раза. К концу 2023 года уровень инфляции в стране планируется снизить до 5 процентов.

ФОТО: Пресс-фото

Предвыборной программой переизбранного Президента предусмотрено привлечение 120 миллиардов долларов инвестиций и, что экспортный потенциал страны достигнет 30 миллиардов долларов в 2026 году.

В Узбекистане, согласно упомянутой программе, планируется активно внедрять технологии зеленой экономики во всех сферах, запускать ветровые, солнечные и гидроэлектростанции мощностью более 5000 МВт позволит сэкономить почти 3 миллиарда кубометров природного газа в год.

Международные наблюдатели отмечают: Узбекистан вступает в новый этап своего развития и открытости после президентских выборов. Сообщается, что Президент Шавкат Мирзиёев определил отношения с соседними странами приоритетом своей внешней политики. «Последние годы многие проблемы, такие как демаркация границ, транспортные связи, распределение водных ресурсов, безопасность решаются благодаря политической воле лидера Узбекистана, ‑ подчеркивается в одной из многочисленных публикаций. ‑ В Казахстане, Узбекистане, Туркменистане проведены консультативные встречи глав государств Центральной Азии».

Голосовать на выборах президента Узбекистана можно было и в Латвии, где был открыт избирательный участок при посольстве, а также, было доступно досрочное голосование на выездных избирательных участках, работавших в двух латвийских ВУЗах.