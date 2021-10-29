В Курземе начат первый уголовный процесс в связи с подделкой сертификата
Лиепайский участок Госполиции (VP) начал уголовный процесс о возможной подделке сертификата Covid-19. Это первое дело, заведенное в регионе Курземе по такому преступлению.
Лиепайский участок Госполиции (VP) начал уголовный процесс о возможной подделке сертификата Covid-19. Это первое дело, заведенное в регионе Курземе по такому преступлению.
В четверг, 28 октября, в Лиепайском участке было получено заявление о том, что в медучреждение в Лиепае попал мужчина, обладавший сертификатом со всеми признаками подделки.
Подозрение о поддельном сертификате родилось и у медиков Лиепайской больницы. К ним в реанимацию попал пациент с тяжелым развитием болезни и поддельным сертификатом.
В прошлый четверг глава VP Армандс Рукс подтвердил журналистам, что в связи с возможной фиктивной вакцинацией от Covid-19 полиция обрабатывает почти 20 уголовных процессов. Полиция информировала общественность лишь о части этих процессов, поэтому неизвестно, замешаны ли в остальных делах медики.
Тем временем Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследует дело, в котором под подозрением более сотни человек, возможно, получивших сертификат о вакцинации без вакцинации.
По мнению KNAB, необходимо дать медицинским институциям полномочия определять, получен ли попавший в поле зрения правоохранительных органов сертификат путем вакцинации.
В таких случаях важнее всего предотвратить дальнейший вред обществу, предоставив медицинским учреждениям права остановить действие потенциально поддельного сертификата.
Эти полномочия позволили бы отправить человека на оплаченный государством лабораторный анализ. Действие сертификата будет остановлено в случае, если человек откажется пройти анализ или в ходе анализа будет не подтвердится наличие вакцины.