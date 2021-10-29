В Курземе начат первый уголовный процесс в связи с подделкой сертификата

В четверг, 28 октября, в Лиепайском участке было получено заявление о том, что в медучреждение в Лиепае попал мужчина, обладавший сертификатом со всеми признаками подделки.

Полиция начала уголовный процесс в связи с подделкой документа и его использованием.

Подозрение о поддельном сертификате родилось и у медиков Лиепайской больницы. К ним в реанимацию попал пациент с тяжелым развитием болезни и поддельным сертификатом.

В прошлый четверг глава VP Армандс Рукс подтвердил журналистам, что в связи с возможной фиктивной вакцинацией от Covid-19 полиция обрабатывает почти 20 уголовных процессов. Полиция информировала общественность лишь о части этих процессов, поэтому неизвестно, замешаны ли в остальных делах медики.

По данным агентства LETA, с начала августа по таким делам задержано десять медиков.

Тем временем Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследует дело, в котором под подозрением более сотни человек, возможно, получивших сертификат о вакцинации без вакцинации.

По мнению KNAB, необходимо дать медицинским институциям полномочия определять, получен ли попавший в поле зрения правоохранительных органов сертификат путем вакцинации.

В таких случаях важнее всего предотвратить дальнейший вред обществу, предоставив медицинским учреждениям права остановить действие потенциально поддельного сертификата.