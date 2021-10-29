В мобильном пункте у оперы за вакцинацию выдадут приглашение на спектакль

LNO благодарит всех, кто уже привился против Covid-19, и призывает всех, кто еще не сделал этого, получить вакцину.

"Мы, большая семья LNO, благодарим всех, кто уже вакцинирован или будет вакцинирован против Covid-19. Только вместе мы сможем преодолеть эту пандемию", - заявил Эгил Силиньш, председатель правления LNO.

По его словам, ЛНО хочет снова открыть двери для зрителей и проводить спектакли и концерты при полном зале.

"Как и в других коллективах, у нас охват вакцинацией предельно близок к 100%", - сообщает Силиньш.

Чтобы подбодрить и поблагодарить всех, кто воспользуется возможностью мобильной вакцинации у здания оперы, LNO предоставит приглашение, которое можно будет обменять на билет на любое представление из репертуара LNO после полного завершения курса вакцинации.

Автобус для вакцинации у здания LNO будет находиться с 10:00 до 16:00, и люди смогут воспользоваться его услугами без предварительной записи.